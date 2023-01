THY-MORS:- Vi har ikke meldinger om tilskadekomne som følge af affyringer af fyrværkeri. Alt i alt har det været et relativt roligt nytår i Thy og på Mors. De få episoder med trafik, indbrud og vold, som der har været, kan ikke specifikt tilskrives fejringen af nytåret.

Det siger politikommissær Henrik Jensen, Lokalpolitiet i Thisted. En tilsvarende melding kommer fra Skive Politi, så det nordvestjyske nytår blev taget i brug nogenlunde stille, måske som følge af det regnvej, der lagde en dæmper på en del af nytårsaften og -nat.

Her er, hvad politiet har noteret bortset fra bilsprængningen i Tødsø, som vi omtaler særskilt:

Fredag 13.24 var der anmeldelse af en knust bagrude på en Hyundai personbil, der holdt på Grønningen i Thisted. Det var sket i løbet af dagen fra 7.30. Bilen tilhører en morsingbo.

En patrulje standsede fredag eftermiddag en 16-årig mandlig knallertkører i Kongensgade i Thisted, som kørte over de tilladte 43 kilometer i timen. Han sigtes for, at knallerten er konstruktivt ændret, for ikke at efterkomme anvisninger fra patruljen og for, at knallerten ikke havde nummerplade.

16.20 fredag standsede politiet en bil på Kronborgvej, hvor den 30-årige fører fra lokalområdet ikke havde kørekort. På Søndergade i Frøstrup stoppede politiet lidt senere en bil, der blev kørt af en 44-årig mand, der heller ikke havde kørekort. Bilens 37-årige ejer er sigtet for at overlade køretøjet til en person, der ikke måtte føre det.

Lørdag standsede en patrulje en bil på Kystvejen syd for Hanstholm. Det viste sig, at føreren, en 37-årig kvinde fra Thisted, ikke havde førerret. Da det ikke er første gang, hun antastes for denne forseelse, overvejer Lokalpolitiet i Thisted juridisk, om hendes bil skal konfiskeres.

Der er stjålet en del værkstøj, primært af mærket Dewalt, fra en sort Peugeot varebil, der holdt parkeret på Industrivej i Thisted. Elværktøjet, der omfatter en borehammer, boremaskiner, varmepistol, vinkelsliber med mere har en samlet værdi af 30.000 kroner. Politiet undersøger, om indbruddet er blevet registreret af overvågning.

20.52 nytårsaften blev en 32-årig mandlig bilist standset på N. A. Christensensvej i Nykøbing. Han havde ikke gyldigt kørekort. Kort forinden blev politiet tilkaldt til brand i containere i Nørregade i Nykøbing, men brandfolk fik slukket ilden.

Lidt før klokken seks nytårsmorgen blev politiet tilkaldt til en voldsepisode på Heidis Bierbar i Thisted. Anmelderen skal møde hos politiet mandag til nærmere forklaring. En halv time senere var der anmeldelse om brand i en ejendom i Morup Mølle. Den viste sig at stamme fra et utæt fyr og kunne hurtigt slukkes.

Lidt før middag søndag blev der anmeldt hærværk i en ejendom på Kirkevej i Bedsted. Fyldningen til en dør ind til et fyrrum blev sprængt væk, og stumperne fløj ud på en nærliggende mark.

De øvrige anmeldelser drejede sig om sprængte postkasser og knuste sideruder på biler. Nogle af sidste var følgeskader af affyring af nytårskrudt.