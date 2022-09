Rose drejer nøglen efter 26 år: Stigende elpriser vælter livsværket for købmand

VESTERVIG:Hen over sommeren er prisen på el drønet i vejret med raketfart. Da Rose Borchert, som gennem 26 år har drevet købmandsforretning i Vestervig, fik sin elregning for august, lød den på 100.000 kroner.

For den 57-årige købmand blev elregningen den sten på vejen, der fik hende til at træffe den definitive beslutning om at lukke forretningen, som allerede var udfordret af konkurrence fra discountbutikker og af et vigende lokalt kundegrundlag.

Hen over sommeren er forretningens elregning bare gået en vej. Op. Fra 54.000 kroner til juli til 74.000 kroner i juli - og til 100.000 kroner i august.

Op til weekenden meldte Rose Borchert ud om sin beslutning om at lukke "Min Købmand, Vestervig". Det skete med et "ophørstilbud" på varerne i butikkens frysediske. Alle frostvarer skal væk, og når fryserne er tømt, slukkes de - og det forventer hun kan ses på den næste elregning.

Den endelige dato for butikslukningen er endnu ikke fastsat.

- Jeg skal ud af min aftale med min grossist, og personalet skal også siges op, fortæller Rose Borchert om en beslutning, der både er vemodig, men også nødvendig.

Forretningen har været en livsstil for Rose Borchert, men vigende indtjening og stigende udgifter er årsag til, at hun har truffet den beslutning, som gør hendes dage dag disken talte. Arkivfoto: Bo Lehm

- Forretningen har været mit liv, jeg elsker jobbet og jeg holder af Vestervig, men tingene hænger ikke sammen længere. De månedlige udgifter er blevet større end indtjeningen. Så går det bare en vej. Der var ikke andet at gøre, end det jeg har gjort, med mindre det skulle ende med konkurs, siger købmanden.

De seneste års udvikling har vist, at forretningen går godt i sommerperioden, blandt andet takket være den ekstra omsætning, turisterne lægger. Om vinteren er billedet det modsatte.

For tre år siden mistede Rose Borchert sin mand. Det fik hende til at overveje muligheden af at lukke forretningen, men hun valgte at drive den videre for i stedet at sætte den til salg, når hun fylder 60.

- Min tanke var, at der nok ville gå nogle år, fra butikken var sat til salg, til den blev solgt, og så kunne jeg passe den så længe, fortæller Rose Borchert om planen, der blev væltet omkuld af elprisernes himmelflugt.

- Jeg er nødt til at tænke på mig selv. Når forretningen er lukket, skal jeg slappe af efter at have været købmand stort set 365 dage om året i 26 år. Det har krævet noget arbejde, og der er knoklet for tingene, siger Rose Borchert og forklarer, at hun i sine år som forretningsdrivende har prøvet mange forskellige muligheder for at sikre grundlag for forretningen - blandt dem både at sælge blomster, ost og også lave grillbar.

- Forretningen har været en livsstil for mig, siger Rose Borchert og tilføjer, at hun mere har levet med forretningen end hun har lavet af den den.

- Det har været muligt takket være hjælp fra min broder, gode medarbejdere gennem alle årene og i kraft af den støtte, jeg har fået, siger hun.