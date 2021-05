Ruder knust i to optikerforretninger

THISTED. Tidligt fredag morgen - klokken 03.50 og 03.51 - knuste tre ukendte gerningsmænd ruderne i to optikerforretninger i Thisted. Det fortæller vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Den første forretning, det gik ud over, var Profil Optik på Lille Torv og ganske kort tid senere blev ruden hos Synoptik på Store Torv knust. Politiet ved endnu ikke, om der er blevet stjålet noget, eller om de tre gerningsmænd ikke har nået at få noget med fra de to butikker.

De tre mænd er set køre fra stedet i en hvid, uindregistreret BMW. Har man set noget, der kan hjælpe politiet med opklaringen, så kan politiet kontaktes på telefon 1-1-4.