Rute 11 var spærret på grund af uheld

ØSTERILD: Hovedvej 11 blev torsdag morgen spærret i krydset Hjardemålvej/Aalborgvej ved Østerild på grund af et solouheld, der skete klokken 6.41.

- En bilist kørte i grøften og klagede over smerter i nakken, så det blev behandlet som et uheld med teknisk fastklemt, siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Umiddelbart er føreren af bilen ikke kommet alvorligt til skade, men arbejdet med at få vedkommende ud af bilen samt at få ryddet op på stedet betød altså, at vejen var spærret i krydset. Trafikken blev ledt ind gennem Østerild ad Østerild Byvej, indtil der var ryddet op på hovedvejen.