Rys nye bog om dragemennesker og hekse

SKIVE:Er hekse nødvendigvis onde og fyldt med vorter?

Det spørgsmål er et af temaerne i en ny børnebog af Ry Kristensen, ”Dragesten 2 - Sersi Wicca”, der er udkommet på forlaget Evig. Ligesom i forgængeren er Mark og Le hovedpersoner i en fantasy-verden, hvor dragemennesker kæmper mod hekse. Men venskabet mellem de to børn bliver sat på prøve, da heksepigen Sersi Wicca prøver at overbevise Mark om, at ikke alle hekse hader dragemenneskene. Le er på den anden side sikker på, at Sersi forsøger at forhekse Mark.

- I den første bog blev heksene set som onde. Men det er mere nuanceret, alt er ikke bare sort og hvidt, fortæller forfatteren, der voksede op i Vilsund i Thy og tidligere har været lærer på Østre Skole i Thisted. Ry Kristensen bor i dag med sin familie i Skive og er - når han ikke skriver børne- og ungdomsbøger - lærer på Jebjerg Skole.

Ligesom den første Dragesten-bog er målgruppen elever i 4.-7. klasse og ”alle der elsker fantasy”. ”Dragesten 2 - Sersi Wicca” er bog nummer 13 i hans forfatterskab. Desuden har han skrevet fem historier til Gyldendals Frilæsning.dk. En af disse, ”Vild med dyr”, blev nomineret til Årets historie 2021. I 2017 vandt han ”bogslugerprisen” for ungdomsbogen Super 4.

Ry Kristensen holder også foredrag om bl. a. at bevare læselysten, især hos drenge.