S-finger skaber tvivl: Hvad vil I med skolerne

THISTED:- Opslaget skulle blot vise, at vi i Socialdemokratiet diskuterer skoler og har gjort det længe.

Sådan siger Peter Skriver Nielsen (S), medlem af Thisted Kommunalbestyrelser om tanken med et Facebookopslag illustreret med et billede med teksten: "Vi sætter fingeren på fremtiden". Det fremgår tydeligt, at partiets gruppe i kommunalbestyrelsen er samlet for at drøfte fremtidens folkeskole, men knap så tydeligt er det, at var for et år siden.

Kommentarsporet på Facebook lader ikke tvivl om, at rigtig mange har læst Peter Skrivers opslag, hvor der blandt andet refereres til et møde med partiets bagland "- i aftes, hver en sten blev vendt, der blev gået til stålet.... men da vi kørte hjem, ja da kunne vi alle snakke sammen og være enige om, at politiske prioriteringer til tider er ubehagelige og svære, men det er det, vi er valgt til...."

Formuleringen er af mange læst som udtryk for, at partiet har gjort sin stilling til fremtidens skolestruktur klar - og gjort det samme dag, som høringen af forslaget til ny skolestruktur var slut.

Et facebookopslag fra Peter Skriver Nielsen (S) har skabt usikkerhed om partiets position i den igangværende debat om skolestruktur i Thisted Kommune - men illustrationen på opslaget er et år gammel og skal vise, at partiet har talt skoler gennem lang tid, siger Peter Skriver Nielsen. Opslag i FB-gruppen "Thisted Kommunes Byrødder"

- Men det er ikke, hvad jeg melder ud. Jeg vil blot gøre opmærksom på, at vi startede debatten om skolestruktur for et år siden - og vi debatterer stadig. Også med baglandet. I den proces har vi 165 høringssvar, som vi skal forholde os til, før vi tager stilling, siger Peter Skriver Nielsen.

Forvirring ...?

Han ser ikke sit opslag som udtryk for forvirring i kommunikationen om de socialdemokratiske overvejelser, men erkender, at det har skabt forvirring om, hvor partiet står i sagen - og at det kunne være skrevet anderledes.

- Jeg er ikke bange for debatten, men ved, at folk ofte læser det stik modsatte af, hvad der meldes ud - eller bestrider, at det er rigtigt. Og vælger jeg ikke at forholde mig til en sag, så er det mistænkeligt, for så er der nok noget, der skal skjules, siger Peter Skriver Nielsen, som sjældent går af vejen for at give sin mening til kende og for at tage den debat, det giver.

- Taler vi skolestruktur, drøfter vi stadig vores holdninger. Der er ikke lavet aftaler, hverken internt eller med andre - og når der skal tages endelig stilling til skolestrukturen, er vi hver især frit stillet, siger Peter Skriver Nielsen, som i debatten på Facebook tilkendegiver, at "hos os er der intet, der topstyres i den kommunale gruppe..." og at de enkelte medlemmer kan stemme, som de vil.

For Peters egen regning

Lige på det punkt er han ikke enig med sin gruppeformand Ulla Vestergaard.

-Fritstillet eller ikke..., det kan jeg ikke svare på, siger Ulla Vestergaard med tanke for den beslutning, der skal træffes om skolestrukturen 27. juni.

Hun understreger, at indholdet i opslaget på Facebookgruppen "Thisted Kommunes Byrødder "står helt for Peters egen regning", og afviser, at at medlemmerne af partiets gruppe i kommunalbestyrelsen har fået forbud mod at udtale sig i sagen og at der, som nogen mener at vide, allerede er lavet en aftale med Venstre i sagen.

- Opslaget på Facebook kom efter et møde 25. maj, hvor vi både talte skolestruktur og drøftede næste års budget med baglandet. Men det var ikke et møde, hvor vi lagde os fast på den fremtidige skolestruktur, siger Ulla Vestergaard.

Hun understreger, at så længe socialdemokratiet drøfter skolestruktur internt, sker det i forståelse for, at alt for mange individuelle tilkendegivelser kan skabe usikkerhed.

- Det kan nogen måske kalde en mundkurv, men det er faktisk et forsøg på at respektere den proces, der skal føre frem til en beslutning i sagen. Blandt andet på grundlag af de mange høringssvar, som er kommet.

Ulla Vestergaard tilføjer, at socialdemokratiet som en del af overvejelserne om, hvordan der skal stemmes om skolestrukturen, afventer en tilkendegivelse fra kommunalbestyrelsens flertal, V, K, DF og Nye Borgerlige.

- Konstitueringen bag borgmester Niels Jørgen Pedersen har en særlig forpligtelse til at melde noget ud. Jeg kan da ikke love at støtte et udspil, jeg ikke har set. Så vi arbejder videre med vores oplæg og afventer, hvad der kommer fra kommunalbestyrelsens flertal. Og så må vi se, hvordan tingene passer sammen