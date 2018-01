S vil prøve at se på Mohameds sag

THISTED: For den lokalt valgte Simon Kollerup (S) er sagen om Tican og Mohamed Diriye Ibrahim ikke af de mest behagelige:

- Det er en rigtig svær sag, fordi den omtalte mand er her så vidt jeg forstår på en midlertidig opholdstilladelse, skriver han om sagen til Thisted Dagblad og Nordjyske Medier.

- Den er jo i sagens natur “midlertidig", så derfor skal man hjem til sit hjemland, når der er mulighed for det. Det vurderer Inger Støjberg og regeringen så, at der er nu.

Han siger, at den afgørelse må regeringen stå inde for og forventer, at de har styr på så vigtige forhold.

- Men det skaber jo en ulykkelig situation i vores lokalområde, på TICAN og for hans familie. Derfor vil jeg tage sagen op med vores udlændingeordfører og finde ud af, om der kunne være andre muligheder.

- Jeg lytter meget til tillidsmanden på slagteriet og folk fra vores lokalområde, så selvom det ser meget svært ud, er det klart, at jeg leder efter om der måtte være en anden vej for en mand, som kan og vil vores danske samfund.

Han siger, at det er grundlæggende godt, at flygtninge, som får asyl også kommer ud at arbejde.

- Men der skal naturligvis også være en beskyttelse af pladsen på det danske arbejdsmarkedet, blandt andet i det lys skal man se beløbsgrænsen. Ikke kun i Mohammeds tilfælde, men også bredere i de mange, mange andre tilfælde.