Så er der gang i forretningen: Nordjysk havn får ny rute til Norge

HANSTHOLM:Hanstholm Havn får igen en godsrute til Norge.

Havnen har lavet en aftale med det norske rederi Egil Ulvan Rederi AS med base i Trondheim, som i første uge af 2023 starter fast rutesejlads til og fra Hanstholm. Rutens basisgods er danskproduceret fiskefoder til norske offshore fiskefarme. Planen er, at en stigende mængde gods skal med ombord.

Den nye rute vil have forventet anløb i Hanstholm hver mandag med ankomst i Stavanger-området tirsdag og i det nordlige Vestnorge i slutningen af ugen. Hanstholm Stevedore står for lastning og losning i Hanstholm, mens Nordshipping tager sig af klarering.

Det norske rederi gennemførte i august i år et prøveanløb i Hanstholm med rederiets nye fragtskib »Oddrun With«, der tilhører en grønnere skibstype, som udleder 25 % mindre CO2 ved at sejle på flydende naturgas og batteri.

Prøveanløbet gik planmæssigt, og derfor skaber en langsigtet aftale med rederiet både glæde og forventning på havnen i Hanstholm:

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at Hanstholm Havn har et stort potentiale, også når vi taler godstransport. Havnen ligger ideelt som bindeled mellem nord- og sydgående knudepunkter ad ’den blå motorvej’, mens vi på landsiden har et stort opland med meget produktion. Det skaber tilsammen rigtig gode forudsætninger for at få en voksende godsmængde til at gå via Hanstholm Havn, fortæller konstitueret havnedirektør Søren Zohnesen.

Det er Trondheim-rederiets to fragtskibe »Oddrun With« og »With Frohavet«, som på skift vil hente danskproduceret fiskefoder fra foderproducenten Aller Aqua og sejle det fra Hanstholm til fiskefarme i det nordvestlige Norge. Og der er plads til mere gods ombord – både på turen fra Hanstholm via Stavanger til det nordvestlige Norge, og retur mod Hanstholm. Hanstholm Havn og Egil Ulvan Rederi AS hører derfor gerne fra virksomheder, der kan have interesse i at få gods transporteret på denne strækning.

- Vi føler os helt trygge ved at sejle til en havn, som har de bedste fremtidsudsigter for at levere grønne transportløsninger mellem Danmark og hele Norges kyst til en konkurrencedygtig pris, lyder det fra CEO i Egil Ulvan Rederi AS, Arild Hoff.

Egil Ulvan Rederi AS har siden 2020 været certificeret som ’Miljøfyrtårn’. Certifikatet er det mest brugte i Norge for virksomheder som dokumentering af miljøindsats og samfundsansvar – og desuden godkendt i EU.