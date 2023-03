Ja til skoleplanerne: Men kun et foreløbigt ja, for nu skal borgerne høres

THY:- Vi har haft en bunden opgave. Hele kommunalbestyrelse har bedt os om at finde ni mio. kr. på skoleområdet, og de skulle findes på skolestrukturen. Det er det, vi indfrier ved at sende forvaltningens forslag i høring, samtidig med, at der er fdkere penge til geninvestering i folkeskole.

Det siger Peter Larsen (V), formand for Thisted Kommunes børne- og familieudvalg, efter at hele udvalget mandag eftermiddag var blevet enig om et foreløbigt ja til det forslag, som forvaltningen kunne præsntere i sidste uge.

Forslaget indebærer lunkning af fem af kommunens mindste skoler og skoleafdelinger - Vestervig, Bedsted Koldby, Østerild og Vesløs - og lukning af overbygningerne i Hanstholm og på Tingstrup Skole i Thisted. Samtidig skal Østre Skole i Thisted være en ren overbygningsskole, mens eleverne i 0.-6. klasse skal flyttes til Tingstrup Skole.

På linje med de ørigemedlemmer af udvalget understreger Peter Larsen, at det ikke er tale om en endelig beslutning. Udvalget anbefaler blot, at forslaget sendes i høring.

Men er der elementer, som du gerne vil ændre her og nu?

- Det vil jeg lade indgå i den dialog og politiske debat, som vi skal have. Og vi skal også kigge på høringssvarene.

Men hvad er dine synspunkter?

- Det vil jeg vente med til vi har den politiske drøftelse. Jeg synes det er vigtigt, at vi har et rem til den drøftelse, så vi ikke gør det i medierne, siger Peter Larsen.

Udvalget brugte et par timer på skolestrukturen på mandagens møde, hvor der var mange andre sager p dagsordenen.

- Det er vigtigt, at vi tager os den tid der skal til for at få svar på spørgsmålene, så vi er enige om at sende det i høring, siger udvalgsformanden - som afviser, at resten af udvalget er blevet banket på plads:

- Jeg banker aldrig nogen. Vi har en rigtig god dialog, fastslår Peter Larsen.

- Vi har en rigtig god dialog, siger Peter Larsen (V), formand for børne- og familieudvalget. Arkivfoto: Bo Lehm

Og de fire andre medlemmer af udvalget er enige om at støtte forslaget. Ikke nødvendigvis som den endelige løsning, men som den, der bør sendes i høring.

- Bagefter ser vi på, hvad de sige. De kan jo være, der kommer nogle geniale forslag, siger Claus Nybo (S), som afviser, at han med dagens beslutning har lukket skolen i Vestervig, hvor han er sognepræst.

Og Kenneth Bjerregaard (V) erklærer, at han ikke er bange for at se sine medborgere i Koldby i øjnene efter dagens møde, selv om Koldby Skole - hvor han selv har gået - er en af dem, der står til lukning.

- Det er noget, forvaltningen har arbejdet med i et halv år. Nu sender vi det i høring, og så må vi ud og høre hvad folk siger, og så tage det derfra, siger han.

Men alligevel: Du bor i Koldby, og det er din gamle folkeskole. Hvordan har du det med at sende i høring, at den skal lukke?



- Det vækker da følelser. Men det ville det gøre, uanset om det er den by, man selv bor i, eller en naboby, eller en by i den anden ende af kommunen. Vi skal huske, at det er børns hverdag, vi snakker om, og medarbejdere som vil stå i et vakuum. Men jeg har ikke tænkt mig at gå i flyverskjul, for i den kommende tid skal vi have dialogen.

- Det vækker da følelser, erklærer Kenneth Bjerregaard (V). Arkivfoto: Bo Lehm

Jane Rishøj (S) er i omtrent samme situation. Vesløs, hvor hun bor, har en overbygningsskole, som står til at lukke. Hun understreger på linje med formanden, at det har æret en bunden opgave for udvalgets vedkommende.

Håber du at noget kan nå at ændre sig for Vesløs' vedkommende?



- Vi kan se på tallene, at der er nogle område hvor der desværre ikke er så mange børn. Det er nogle faktatal, som det er vigtigt at have med, og jeg håber at folk får læst den ordentlige og gennemarbejdede rapport, som administrationen har lavet. Og vi mister desværre stadigvæk børn i kommunen.

Så det er borgerne, der skal overbevises - og ikke dig, der skal overbevises af borgerne?

- Nej, jeg mener at høringsproces faktisk skal give mulighed for, at der kan komme noget godt ind, når vi skal tge den endelige beslutning. Men det skal være baseret på fakta., siger Jane Rishøj.

Endelig har også Alex Piet Klein (K), næsten helt nyt medlem af børne- og familieudvalget, sagt ja til at sende skoleforslaget i høring.

- Det var da noget af en første sag at komme ind til. Men der har jo været snakket om i mange år, siger han - der heller ikke vil løfte sløret for, om han vil kunne sige endeligt ja til forslaget i sin nuværende form:

- Det er første skridt og så må vi se, hvad der kommer.

Forslaget skal til godkendelse i den samlede kommunalbestyrelse 28. marts, hvorefter den otte ugers høringsperiode starter. Den endelige vedtagelse er planlagt til 27. juni. De skolelukninger, som i sidste ende bliver vedtaget, træder dog først i kraft fra skoleåret 2024-25.