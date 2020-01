Så er der sat navne på to nye skoleledere

HURUP/KOLDBY:To skoler i Thisted Kommune får 1. marts ny leder. På Hurup Skole tiltræder 44-årige Per Olesen i chefstillingen, og på Koldby Skole bliver det 43-årige Hans Mikael Therkildsen, der kommer til at stå i spidsen for skolen.

Sidstnævnte kommer fra en stilling som afdelingsleder for Trombakken på Snedsted Skole. Trombakken er Thisted Kommunes specialtilbud til børn med autismespektrumforstyrrelser og ADHD, og her bliver med Hans Mikael Therkildsens jobskifte nu en stilling ledig.

Den kommende skoleleder på Koldby Skole er uddannet lærer fra Aalborg Seminarium. Efter nogle år som lærer på Frejlev Skole, fik han job som foreningskonsulent i DGI Nordvestjylland med kontor i Nykøbing og i Ulfborg. I den forbindelse flyttede han og hans kone Inge Spurré Therkildsen, der ligeledes stammer fra Mors, i 2008 tilbage til øen.

Hans Mikael Therkildsen blev i første omgang ansat som lærer i ASF-afdelingen på Trombakken og blev afdelingsleder i 2015 efter en periode som konstitueret i stillingen. Han bor i Nykøbing sammen med sin kone og parrets to børn, en datter på 14 år og en søn på 12 år. I sin fritid er han håndboldtræner for Mors Håndbolds U15-piger i 1. division.

Om jobskiftet siger Hans Mikael Therkildsen:

- Det var en mulighed for at være med til at præge en folkeskole i et godt miljø, hvor nærhed og tryghed er i højsædet. Jeg glæder mig til at skulle arbejde med det område igen.

Per Overgaard, skolechef i Thisted Kommune, siger:

- Jeg er sikker på, at Koldby Skole i Hans Mikael Therkildsen får en kompetent leder. Det har han i hvert fald vist sig at være, der hvor han er nu.

Skolechefen byder også den ny skoleleder i Hurup, Per Olesen, velkommen.

- Jeg ser frem til samarbejdet. Per Olesen har på sin nuværende skole skabt gode resultater i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel, fremhæver Per Overgaard.

Fra Lemvig Kommune

Per Olesen kommer fra Ramme Skole i Lemvig Kommune, hvor han gennem de sidste fire år har haft en tilsvarende stilling som den nye i Thy. Han ser frem til at møde såvel nye kolleger som forældre og elever i Hurup.

-

Per Olesen tiltræder 1. marts som leder på Hurup Skole. Privatfoto

Jeg synes, at Hurup Skole er et attraktivt sted at blive leder, og jeg er glad for at være valgt til stillingen. Hurup Skole er en god størrelse og har en god geografisk placering. Jeg ser frem til at lære en ny kommune og en ny skole at kende, og til at være en del af et stærkt ledelsesteam, siger Per Olesen.

Per Olesen er uddannet lærer og har senere taget en diplomuddannelse i ledelse. Han afløser Tina Westergaard, som stopper som skoleleder i Hurup ved udgangen af februar.

Per bor i Lemvig sammen med sin kone og tre drenge, hvoraf en går i 2.G, en i 5. klasse og en er på efterskole. I sin fritid er Per frivillig fodboldtræner i Lemvig GF samtidigt med, han også selv spiller oldboys-fodbold, dyrker løb og cykling i naturen og er aktiv i byens sejlklub.