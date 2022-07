Så er det afgjort: EM i wakeboarding holdes i Thy

THISTED: Europamesterskaberne i wakeboarding 2022 afholdes i Thy Cablepark

Cableparken er netop blevet tildelt værtskabet for EM 2022. Konkurrencerne afvikles fra 22. til 29. august, og med kun 42 dage til at få al planlægning og klargøring på plads, arbejdes der nu på fuld kraft for at få alt klar.

Budgettet for afviklingen af EM er også på plads. 28. juni besluttede Thisted Kommunalbestyrelse at støtte arrangementet med godt 300.000 kroner som sit bidrag til at få europamesterskaberne til Thy. Dermed blev bolden spillet videre til Sport Event Danmark, som havde fået en ansøgning om støtte i samme størrelse. Sport Event Danmark har nu godkendt ansøgningen, og støtter eventen med samme beløb som Thisted Kommune.

I følge ansøgningen fra Dansk Vandski & Wakeboard Forbund om kommunal støtte til arrangementet, er det samlede budget for EM-konkurrencerne på 1,125 mio. kroner. Ud over støtte fra Thisted Kommune og Sport Event Danmark har også Dansk Vandski & Wakeboard Forbund og Thy Cablepark bidraget med penge for at få budgettet tilb at hænge sammen og dermed sikre, at EM kan afvikles i cableparken.

Thy Cablepark skal i august bruges, når der afvikles EM i weakeboarding. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

Oprindelig var planen, at mesterskabet skulle afholdes i Ungarn, men det blev opgivet, da lokationen lå for tæt på det krigshærgede Ukraine. I stedet har IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation) peget på Thy Cablepark.

- Thy Cablepark er en "state of the art" sportsfacilitet til wakeboarding i verdensklasse. Efter aflysningen i Ungarn var det helt naturligt for os at kontakte Dansk Vandski & Wakeboard Forbund for at afsøge mulighederne for afholdelse i Thy. Det er fantastisk, at de forskellige bidragsydere har handlet så hurtigt, og vi glæder os til at vise verdensklasse wakeboarding frem i Thy Cableparks imponerende kulisse, siger Suzi Nightingale, præsident for det europæiske wakeboard forbund i en pressemeddelelse fra Dansk Vandski & Wakeboard Forbund .

Thomas Bruhn Helleberg, formand for Thy Cablepark, har i samarbejde med Dansk Vandski & Wakeboard Forbund arbejdet intenst den seneste tid for at få enderne til at mødes.

- Jeg er stolt af, at den internationale wakeboard verden har fået øje på os helt heroppe i Thy, og valgt at tilbyde os mesterskabet, men jeg er endnu mere stolt af den opbakning vi har fået fra Thisted kommune, Sport Event Danmark og vores nationale forbund, siger Thomas Bruhn Helleberg.

Han opfordrer til, at der allerede nu sættes kryds i kalenderen, så den unikke mlighed for at se det ypperste inden for wakeboarding kan udnyttes fuldt ud.

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund ser frem til at afholde den første title event inden for wakeboarding på dansk jord:

- Der er tidligere afholdt fire mesterskaber på dansk jord, henholdsvis i 1965, 1969, 1996 og 2009, men alle i disciplinen vandski. Det er første gang vi afholder et wakeboard mesterskab af samme kaliber. Wakeboard er en sport i rivende udvikling med etablering af nye klubber hvert eneste år. I den forbindelse er Thy Cablepark et fyrtårn inden for foreningsudvikling, og den første danske full-size wakeboardbane, der er fuldt ud foreningsbaseret, siger Frank Tengberg-Hansen, formand for Dansk Vandski og Wakeboard forbund.