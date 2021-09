Så er nattelivet lukket op igen: Mænd sigtet for at stå og tisse op ad mure

THY-MORS:- Så er nattelivet lukket op igen, konstaterer politikommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

- Det kan vi blandt andet se i Havnegade i Nykøbing klokken 03.15 lørdag morgen, hvor en 24-årig mand står og tisser op ad en mur, fortsætter han.

Politiet sigtede den unge mand for overtrædelse af ordensbekendtgørelse.

Lørdag aften kort før midnat var den gal i Thisted, hvor politiet inden for to minutter sigtede to mænd for samme forseelse. Det drejer sig om en 49-årig mand fra Nibe, der stod og tissede op ad B & O butikkens facade, og en 52-årig mand fra Nørresundby, der også følte trang til at lade vandet på åben gade.