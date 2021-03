Så faldt hammeren: Butikstyv snuppet efter et år

THY-MORS:Efter et år blev en århusianer sidt i 50’erne indhentet af fortiden. Bogstavelig talt.

Manden, der er født i 1963, var i februar 2020 på tyve-tur i en stribe dagligvarebutikker i fem forskellige byer i det midt- og nordvestjyske, blandt dem Aldi i Nykøbing den 19. februar og Brugsen i Koldby den 24. februar.

I Aldi snuppede han otte elektriske tandbørster, noget køb samt cognac og whisky. I Brugsen i Koldby blev udbyttet fem flasker spiritus, oplyser politikommissær Jørgen Jensen, lokalpolitiet i Thisted.

På turen ”besøgte” manden også en forretning i Viborg, han snuppede varer for 2.300 kroner i Dagli Brugsen i Sjørup, og da han lagde vejen omkring Superbrugsen i Roslev slap han afsted med varer for 3.800 kroner.

Men her var hans held brugt op. Nummeret på mandens bil blev noteret, og det er takket være bilnummeret, at den omkringfarende butikstyv nu er indhentet af fortidens gerninger. Men et års forsinkelse, men manden er nu sigtet for de fem butikstyverier.