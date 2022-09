Så går det løs: Verdens bedste kitesurfere er på vej til Thy

THY: Sidste år satte nogle af verdens bedste kitesurfere hinanden stævne i Vorupør under vilde vindforhold for at dyste til Cold Hawaii Big Air, der er en af verdens vildeste konkurrencer for kitesurfere.

Det gør de igen torsdag 15. september med start fra formiddagen og forventede finalerunder hen på eftermiddagen. Vejrmeldingen lover perfekte forhold, så nu har surferen sat kurs mod Thy.

- Vi får næsten perfekte forhold med en nordvestlig snitvind på et stykke over 13 m/sek og stødende op til 20 m/sek. Der er ikke tale om hverken minimum eller maximum vinde i forhold til det, vi skal bruge, men snarere midt imellem. Det tegner til virkeligt en god dag ved molen og Landingspladsen i Vorupør, siger Mads Bloch der er sportslig ansvarlig for Cold Hawaii Big Air.

Han glæder sig over, at konkurrencen i år kan præsentere det stærkeste felt kitesurfere nogensinde.

- Sidste års vinder Liam Whaley er sammen med sidste års toer Lorenza Casati og sidste års treer Lasse Walker på plads igen i år, hvor vi præsenterer topsurfere fra syv nationer verden over, fortæller Mads Bloch.

Der er gratis adgang til konkurrencen, der afvikles på Landingsplaldsen i Vorupør.