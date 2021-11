Så har man hørt det med: Corona gav historisk mange deltagere ved sportsstævne

SNEDSTED:Det er en sjældenhed, at coronaen får skyld for at flere stiller op, når der kaldes til stævne i sportens verden.

Men det var ikke desto mindre, hvad der skete lørdag, hvor Stagstrup KFUM i Snedsted Hallen var vært for den 49. udgave af bordtennisstævnet Stagstrup KFUM Open. På forhånd havde arrangørerne frygtet, at pandemien skulle stikke en kæp i hjulet på stævnet, men det gik lige modsat, forklarer Svend Gramstrup fra Stagstrup KFUM i en pressemeddelelse.

- Det endte med, at corona blev en medspiller for stævnet. På grund af aflysninger af diverse julearrangementer fik stævnearrangørerne flere eftertilmeldinger, som resulterede i, at alle klubbens 18 borde kom i sving ved stævnet. Med over 70 spillere, hvoraf flere var med i både double og single, blev der tale om et af de største stævner siden år 2000. 10 klubber deltog, og der blev spillet mere end 200 kampe, skriver Svend Gramstrup i pressemeddelelsen.

Her fortæller han også, at stævnet fik et fint forløb. Det blev til mange spændende og jævnbyrdige kampe, og mange kampe kom ud i femte sæt, før vinderne i de mange rækker kunne kåres.

Til de bedste i hver række var der pokaler til børnespillere og gavekort til seniorer.

Endvidere fik alle børnespillere, der ikke vandt en pokal, overrakt en medalje. Især blandt de helt unge var stævnet for mange det første bordtennisstævne, de deltog i.

Stagstrup KFUMs Idræt håber, at alle igen møder op, når klubben til næste år arrangerer et brag af et jubilæumsstævne, da det er bordtennisstævne nummer 50 i træk. Stævnet foregår lørdag 19. november 2022 i Snedsted Hallen.

Klubbens spillere holder dog ingen lang pause. Mange møder op når Sjørring Bordtennisklub inviterer til stævne lørdag 18. december i Sjørring Hallen.