Så har man hørt det med: Morsingbo hylder thybomål

THY-MORS:I samarbejde med thyboer selv har Hanne Mogensen, ejer af plakatvirksomheden Flot Tryk, skabt en plakat, der hylder dialekten fra Thy.

Plakaten er blevet til ved hjælp af opslag på sociale medier og interviews, lyder det i en pressemeddelelse fra Flot Tryk.

- Det var fedt at mærke interessen. Mange folk havde virkelig meget sjov ud af at grave udtryk frem fra deres dialekt, og det bekræftede min egen erfaring: At dialekterne er noget, som er en del af vores DNA og virkelige betyder noget for mange, uanset om de taler dialekten eller ej, siger Hanne Mogensen i pressemeddelelsen.

Den seneste plakat i dialektserien fra Flot Tryk hylder thybomål. Privatfoto

Plakaten, der hylder thybomål, er den seneste i rækken af Hanne Mogensens dialektserie. Hun er selv født og opvokset i Øster Assels på Mors, men er bosat i Schweiz.

Dialekter skal fortsætte

Christian Bo Hansen, dialektforsker og formand for Foreningen Thybomål, og Torben Arboe, næstformand i Foreningen Thybomål, har givet en hånd med til plakaten.

- Jeg er vildt glad for den opbakning og interesse, jeg har mødt. Ellers ville det ikke være muligt for en morsingbo at lave en thybomål-plakat, udtaler Hanne Mogensen.

Hanne Mogensen har fået god hjælp fra thyboer og Foreningen Thybomål til den nyeste plakat i dialektserien. Privatfoto

Ifølge Hanne Mogensen er dialekter ikke så udbredte i dag som for 50 år siden, men hun mener, de er vigtige at holde fast i.

- Dialekter er meget mere end ord. De rummer fortællinger, kultur, historie og humor. Det er kort fortalt grunden til, jeg har lavet denne nye plakatserie, som hylder Danmarks forskellige dialekter, siger hun.