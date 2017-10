THISTED: Nu åbner fiskeriet efter østers i Limfjorden. Kvoten er på 120 tons østers i Nissum Bredning og 50 tons i den øvrige del af Limfjorden uden for Natura 2000 området. Fiskeriet åbner i dag mandag den 9. oktober.

Det oplyser Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Fiskeriet efter fladøsters åbnes efter sommerlukning. I år bliver der også mulighed for at fiske den eftertragtede østers uden for Nissum Bredning.

Kvoten er fastsat på baggrund af videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua, som vurderer, at en kvote på 120 tons er bæredygtig for østersbestanden i Natura 2000 området Nissum bredning. Bestanden af østers er steget i Nissum Bredning, men kvoten i denne sæson er lidt mindre end kvoten for 2016/2017. Det skyldes, at kvoten også er fastsat under hensyntagen til den påvirkning, fiskeriet har på havbunden.

Bestanden af østers uden for Natura 2000 er også vokset, og det betyder, at der i år kan åbnes for fiskeri efter 50 tons østers i den resterende del af Limfjorden i denne sæson. I forrige sæson var der ikke åbent for fiskeri efter østers uden for Natura 2000 områderne.

Alle fartøjer, som deltager i fiskeriet, skal have teknisk udstyr ombord. Udstyret hjælper til at måle fiskeriets påvirkning og vil indgå i den fremtidige forvaltning af østersfiskeriet.