Så kom sejren: HVA Sydthy slår MorsØ FC

HURUP:Inden mandagens opgør i Serie 2 mellem HVA Sydthy og MorsØ FC stod det allerede klart, at HVA Sydthy er rykket ned. Men mandag lykkedes det thyboerne at få en succesoplevelse, da de fik sæsonens første sejr.

- Det var vores bedste kamp i sæsonen. Vi havde lidt mere ro på bolden og kombinerede godt op gennem banen, siger træner for HVA Sydthy, Thomas Thorsen.

MorsØ FC har haft en god sæson og kæmper med i toppen, men mandag leverede de en mindre god indsats.

- Der var ingen tvivl om, at det var vores dårligste kamp i denne sæson. Især i første halvleg var vi dårligt indstillet, og ingen tog ansvar, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

HVA Sydthy fik en fin start på kampen og stod godt defensivt, hvor morsingboerne ikke kom til mange chancer.

I det sidste kvarter af første halvleg ramte HVA Sydthy en god periode. Først var det Mathias Grønkjær, som kom igennem i vestre side, tog et langt løb og sparkede bolden i mål til 1-0.

Hjemmeholdet fortsatte med at presse på, og cirka 10 minutter senere havnede en returbold hos Carl Monk, som scorede til 2-0.

Kort før pausen var Carl Monk igen pletten, da han headede endnu en returbold i mål.

- Vi kom bedre med i anden halvleg, men vi skabte ikke nok til at komme tilbage, siger Mickey Berg.

- Defensivt var vi gode til at bakke hinanden op, og jeg synes, vi var gode til at lukke ned for dem, siger Thomas Thorsen.

I anden halvleg kom MorsØ FC bedre med, men de helt store muligheder udeblev. HVA Sydthy fortsatte de gode takter og havde muligheder for at bringe sig yderligere foran.

Men der kom ikke flere scoringer, og derfor kunne spillerne fra HVA Sydthy juble over en tiltrængt sejr på 3-0.

- Inden kampen snakkede vi om, at vi godt kunne spille frit, og det synes jeg vi gjorde. Vi vil slutte ordenligt af og prøve at se, om vi kan undgå at blive sidst, siger Thomas Thorsen.

På trods af nederlaget ligger MorsØ FC fortsat nummer to i Serie 2 med to kampe igen.