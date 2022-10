Så kom turen til Ernst: Hædres for årelangt lokalt engagement

VESLØS:Anledningen er den bedste, når Vesløs Kro lørdag 29. oktober stiller an med det store kaffe- og kagebord. Det er nemlig dagen, hvor Ernst Breum modtager Hannæs-Østerildprisen 2022. Prisen, der tidligere hed "Årets Hannæsbo" uddeles i år for 30. gang.

Gennem årene er prisen tildelt mange forskellige personer og initiativer. I 2019 gik den til erhvervsminister Simon Kollerup. Året før blev den tildelt Østerild Erhvervsinvest, men også Frøstrup Brandvæsen og Berno Jacobsen, daværende leder af Tømmerby Skole, blot for at nævne nogen få, er på den lange liste over prismodtagere.

Ernst Breum, i midten, har flere gange været med ved tidligere prisoverrækkelser, her i 2019, da Frank Koldsgaard, th., overrækker Hannæs-Østerild prisen til erhvervsminister Simon Kollerup. 29. oktober er han igen med til prisoverrækkelsen - denne gang som prismodtager.

Bag prisen og udnævnelsen står Støtteforeningen Hannæs-Østerild samt de otte beboerforeninger i Hannæs-Østerild skoledistrikt, oplyser Frank Koldsgaard, Hannæs-Østerild Støtteforening.

Ernst Breum, der er bosiddende i Vesløs, betegnes som en "sand og tro hannæsbo". Han har gennem flere årtier kæmpet for udviklingen på Hannæs og senest været meget aktiv i arbejdet for at udvikle det lokale skoledistrikt, men har i årenes løb engageret sig i et væld af aktiviteter og initiativer til gavn for lokalområdets og områdets udvikling.

Årets prismodtager betegnes som en mand, der ikke er bange for at sige sin mening og for at være en mand, hvis hjerte banker for social svage grupper og for flygtninge og indvandrere. Hans engagement har gjort Ernst Brum kendt langt ud over lokalområdet.

Ud over hæderen består Hannæs-Østerild prisen af et diplom og et værk af kunstneren Connie Anette Nordholt, Bjerget.