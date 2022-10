Sådan er planen for nationalparken: Naturen skal bruges med omtanke

THY:Nationalpark Thy er blevet en succes. Også målt på antallet af besøgende, og nu skal der sættes målrettet fokus på konsekvenserne af den øgede brug af naturen i nationalparken.

Det fremgår af "Nationalparkplan 2022-28", som beskriver, hvordan Nationalpark Thy skal udvikles over de kommende år.

Planen, der er den tredje i rækken, beskriver både, hvordan naturen i nationalparken skal udvikles, hvordan der sikres en bæredygtig udvikling og hvordan nationalparken i de kommende år stadig kan modtage et stigende antal besøgende, uden det går ud over naturen i den 244 kvadratkilometer store nationalpark, der strækker sig over 55 kilometer langs kysten fra Agger i syd til Hanstholm i nord.

Torben Juul-Olsen, formand for nationalparkens bestyrelse, fortæller at forholdet mellem benyttelse og beskyttelse er drøftet ved flere lejligheder.

- Hele bestyrelsen og også de grønne organisationer er optaget af at sikre, at brugen af nationalparken sker under hensyn til naturen, siger Torben Juul-Olsen. Nationalpark Thy oplevede en kraftig tilstrømning af besøgende under corona-nedlukningen i 2020 og 2021.

- Jeg er ikke bekymret for udviklingen. Størstedelen af de besøgende bevæger sig ikke så langt væk fra deres udgangspunkt. Folk er en slags "tryghedsnarkomaner", så det gælder om at få de besøgende til at holde sig på sporet, sigter Torben Juul-Olsen med tanke for, at langt de fleste gæster i nationalparken holder sig til de afmærkede stier og veje.

Det kan udnyttes i arbejdet med at lede de besøgende ud til de steder i nationalparken, hvor der er spændende oplevelser og hvor naturen kan holde til at få besøg.

- Jo mere vi oplyser og jo mere vi opfordrer gæsterne til at bruge stierne, jo bedre virker det, siger bestyrelsesformanden.

Selv om antallet af besøgende i nationalparken er øget, ser Torben Juul-Olsen ikke, at der kommer så mange, at det er et problem.

- Der, hvor vi ser et problem, er primært med mountainbikere, som kører udenfor de afmærkede stier og spor. Derimod er der ikke problemer med de vandrere, som kommer for at opleve nationalparken og benytter sig af muligheden af at lave en primitiv overnatning, siger han.

Gruppens adfærd kan reguleres blandt andet ved at tilbyde overnatningsmulighed i shelters opstillet steder, hvor naturen er robust, og hvor et shelter kan stå i forbindelse med en etableret vandrerute.

- Derfor arbejder vi på at etablere flere shelters som et tilbud til de brugere, der følger vandrestierne, siger Torben Juul-Olsen.

Alligevel nævner nationalparkplanen muligheden af at regulere de besøgendes adfærd gennem "zonering". Det skal sikre, at gæsterne ledes ud til de steder, hvor det findes hensigtsmæssigt af hensyn til naturen.

"Der har ikke tidligere været arbejdet særligt indgående med påvirkning af de besøgendes adfærd. Kombinationen af stigningen i antal gæster og hensynet til sårbare arter gør, at det nu vurderes hensigtsmæssigt", fremgår det af planen, som også nævner, at "i takt med den stigende færdsel vurderes det, at der fremadrettet også er fokus på konsekvenserne af færdsel, adfærd osv." og at der i "højere grad skal ske en monitering af færdslen med henblik på at beskytte og udvikle de sårbare naturområder".

- Vi har vandret alle stier igennem og har et godt indtryk af, hvor mange, der benytter dem. Kommer der for mange et sted, kan vi regulere det, siger Torben Juul-Olsen og tilføjer, at det sker i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, den største lodsejer i nationalparken.

- Men jo mere og jo bedre vi kan oplyse gæsterne om, hvordan de færdes i nationalparken, så det sker med størst muligt hensyn til naturen, jo bedre er det, siger Torben Juul-Olsen, som afviser muligheden af, at Nationalpark Thy i lighed med nationalparker i udlandet, får opsynsmænd.

- Det kan jeg ikke forestille mig - og det er vel heller ikke i tråd med vores traditioner. Vi vil jo gerne have fri adgang til naturen, siger han.