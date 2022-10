Sådan gik det efter genstart: Efterskole har fod på fremtiden

HUNDBORG:Efterårsferien venter forude. Også for eleverne på Thy Sportsefterskole i Hurup, som nu er nogle måneder inde i skolens tredje undervisningsår efter den blev genetableret i juni 2019.

De elever, der har været en del af skolens dagligdag siden skoleåret startede i august, har nu været i gang så længe, at forstander Brian Højer Nordstrøm konstaterer, at skolens nye tilbud i dette skoleår, "Leonardo-linjen", der henvender sig til højt begavede unge, er blevet en integreret del af skolens dagligdag og er en del af det fundament, der skal bygges videre på.

Håbet var at få 20 til 30 elever på den nye linje, men da skoleåret startede var der 13 elever på Leonardo-linjen. Siden er et par stykker faldet fra, men den nye linje har skabt så meget opmærksomhed, at skolen får henvendelser fra andre interesserede unge - og faktisk er der for nylig startet en ny elev på linjen.

- Livet på en efterskole gør, at eleverne skal være sociale og det har været en udfordring for nogle af Leonardo-eleverne, siger Brian Højer Nordstrøm og tilføjer, at de erfaringer, der er høstet siden skoleårets start dels viser, at der er behov for linjen, dels at den sagtens kan integreres i en dagligdag med eleverne på de traditionelle efterskolelinjer.

- Til en start forventede vi nok, at Leonardo-eleverne ville foretrække deres egne aktiviteter, men nu kan vi se, at gabet mellem dem og skolens øvrige elever ikke er der. Det er ikke "os og dem". Vi er en skole for os alle sammen.

Elevtallet på idrætsefterskolens øvrige linjer tæller godt 80 unge, så nu, nogle måneder inde i Thy Sportsefterskoles tredje år, er der skabt en solidt fundament at bygge videre på.

- 80 elever er det nødvendige antal, hvis der skal være grundlag for en sund drift af en almen efterskole. Så vi har et godt udgangspunkt at arbejde ud fra. Og målet for næste skoleår er at komme op på 100 elever i alt, siger Brian Højer Nordstrøm