Sådan laver man en god fest: Bland lige dele show og hæder til idræt og foreningsliv

THISTED:Thy Awards handler om talent og foreningsliv, sport og idræt, men ikke udelukkende.

Da Thy Awards blev skudt i gang fredag aften ved halvottetiden, var det de måske kommende navne indenfor musiklivet, der gik på scenen efter aftenens værtspar, Brian Lykke og Morten Kristensen havde løsnet snøren, der holdt sammen på aftenens godtepose.

"Big Ass Frog and the Dead Fish" fra Thisted Musikskole demonstrerede med musik og sang, at talentmassen i Thisted Kommune er alsidig også på andre områder end sport og idræt. Foto: Bo Lehm

"Big Ass Frog and the Dead Fish" fra Thisted Musikskole demonstrerede med musik og sang, at talentmassen i Thisted Kommune er meget alsidig, da de bogstavelig talt spillede awardshowet i gang foran et publikum, der nu var forstærket med yderligere 300 mennesker på tribunepladserne ud over de 600, der havde sikret sig billet til spisningen forud for showet.

Thy Awards 2022

På en aften, hvor alle priser er store på hver deres måde, var prisen, "Årets Sportsnavn", der blev uddelt som aftenens tredje, den ældste. Den er uddelt siden 1969, da den blev indstiftet af det daværende Thisted Dagblad og siden videreført af Det Nordjyske Mediehus i samarbejde med Thisted Kommune.

Kriterierne for at komme i betragtning er klare. Man skal dyrke sport med udgang i kommunen og stille op for en af kommunens foreninger.

- Det vil holde nogen store navne ude, sagde redaktionschef Lars Bang Bertelsen, der stod for prisoverrækkelsen. Han nævnte tre, en racerkører, en Tour de France-vinder samt en thybo, der var med til at vinde VM-guld i håndbold.

Men der var andre bejlere til vandrepokalen fra 1982, der fortæller lokal idrætshistorie, fordi tidligere årets sportsnavne har deres navn indgraveret på den. De nominerede til prisen var Karoline Sørensen, Thisted Svømmeklub, Caroline Küntzel, NASA samt Kasper Lousdal, Boddum-Ydby Skytteforening, som tog titlen som Årets Sportsnavn 2022, pokalen og 5000 kroner. De to øvrige nominerede fik hver 2500 kroner.

Kasper Lousdal, Bodum Ydby Skytteforening - årets sportsnavn 2022, takker for hæderen. Foto: Bo Lehm

Kasper Lousdal er para-skytte og skød sig til sølv ved sit første VM, hvor han også sikrede sig en plads til de paralympiske lege i Paris 2024.

Den første af aftenens fem priser var "Årets ungleder". De nominerede var Torben Ochs, Thisted Sejlklub, Katrine Jensen-Sondrup, KFUM Spejderne, Vestervig samt Lukas Ørgaard Rotbøll, Nors Boldklub.

Inden Torben Kielgast, DGI Nordjylland, overrakte prisen, understregede han foreningslivets betydning for masser af unge. Det er her de dannes, trives og finder tryghed, sagde han - og når de trives, sker der noget magisk. De unge får mod på at udfordre sig selv og vokse og får kompetencer, som måske er ligeså vigtige som et 10-tal i tysk.

Thy Awards 2022 blev endnu en gang et spektakulært show med spisning for 600 gæster, prisoverrækkelser og show årets ung leder Kathrine Jensen-Sondrup Thisted 3. februar 2023 Foto: Bo Lehm

Årets ungleder blev Katrine Jensen-Sondrup, som takkede sine ledere for at have gjort hende til den hun er og for at hjælpe hende videre inden hun blev klappet med af scenen. Med titlen fulgte en check på 2500 kroner.

Aftenens anden pris, Årets talent" udløste klapsalver allerede inden navnene på de nominerede var nævnt. Prisen er unik, sagde Preben Næsgaard, NetIp, da han begrundende nogle af de ting, der skaber talent. Ikke kun i idrætten, men også i områdets virksomheder.

- Talent er mennesker, der har et kæmpe ansvar og ikke hviler på laurbærrene. De ved, at indsatsen udvikler og skaber resultater, sagde Preben Næsgaard. De er brændstoffet i enhver organisation og i klubberne. Og alle er stolte over en thybo, der gør det godt, sagde han.

De nominerede var Frida Nautrup, FC Thy Piger, Viktor Norlyk, Mors Thy Håndbold samt Tobias Bjørnaa, NASA Klitmøller.

Thy Awards 2022 blev endnu en gang et spektakulært show med spisning for 600 gæster, prisoverrækkelser og show Frida Nautrup Thisted 3. februar 2023 Foto: Bo Lehm

Prisen og 5000 kroner gik til en overrasket Frida Nautrup, som takkede både FC Thy Piger, FC Thy Q, forældre og venner for deres opbakning.

Et er de fornemme individuelle præstationer, noget andet er at påskønne alle de hold eller enkeltpersoner, som i årets løb også har hentet flotte sportslige resultater både hjemme og i udlandet. Dem har der været mange af, i hvert fald bedømt ud fra antallet af personer på scenen, da awardshowet var så langt, at det var til til programpunktet "Påskønnelse for præstationer".

57 personer blev klappet op på scenen, som repræsentanter for foreninger og idrætsgrene, der er forskellige, men som kan meget sammen, sagde Marie Thinggaard Sørensen, Sjørring Rideklub, på vegne af de 57, som har en mindst en ting til fælles. De knokler dagligt for deres resultater og for deres sport.

Marie Thinggaard Sørensen, Sjørring Rideklub, takkede på vegne af de i alt 57 idrætsudøvere, som blev påskønnet for deres indsats i 2022. Foto: Bo Lehm

- Vi klapper af deres flid og af deres resultater, men af deres slid. Og vi klapper af de frivillige, der står bag deres resultater, sagde borgmester Niels Jørgen Pedersen (V).

De aktive i sport og idræt er afhængige af foreningernes ledere, og de blev også hædret med prisen "Årets leder". Den gives til en repræsentant for de mange frivillige i idræts- og foreningslivet. Ildsjælene, sagde direktør Ole Beith, Sparekassen Thy, inden han overrakte prisen og 5.000 kroner.

Poul Hansen, Thy BMX, blev "Årets leder". Foto: Bo Lehm

Årets frivillige leder har været med til at bygge en ny forening op fra start. Altid positiv og konstruktiv - og har tilrettelagt sit arbejdsliv efter sit frivillige foreningsarbejde.

- Det kræver respekt, sagde Ole Beith, inden han overrakte prisen til Poul Hansen, som den både toneangivende og krumtappen i Thy BMX.

Foreningslivet er fundament under det hele, og tre foreninger var normeret til prisen som "Årets Forening". Det var Thy Mors Basketball, Sjørring Boldklub og Nordvestjysk Boldklub nomineret.

Sjørring Boldklub fik prisen som "Årets forening". Foto: Bo Lehm

Prisen samt 10.000 kroner gik til Sjørring Boldklub, blandt andet på grund af klubbens evne til at inkludere nye målgrupper. Klubben har gjort det flot, når det gælder om at skabe fremgang blandt de yngre årgange.

- Vi skal både fejre sportslige resultater, men også påskønne vores foreninger og de frivillige, sagde Steffen Kjær Thiesen, formand for kommunens folkeoplysningsudvalg, i sin begrundelse for at sende foreningsprisen til Sjørring.

- Foreningslivet skal ikke tages for givet. Det er under pres, men vi har et stærkt foreningsliv, og vi skylder jer tak for at skabe gode rammer, sagde han.