Sådan oplevede thyboerne jordskælvet: - Det gav et drøn, og så gyngede bordet

THY/SALLING:Jeg sad ved morgenbordet og fik en kop kaffe. Pludselig gav det et drøn, og så var det, som om det rykkede lidt i huset.

Sådan oplevede Hanne Holm jordskælvet onsdag morgen.

- Der, hvor jeg sad ved bordet gyngede det simpelthen, fortæller Hanne Holm, der bor i Harre i den nordligste del af Sallingsland.

- Vores bord står ellers normalt ret stabilt, så jeg var noget rystet over at bordet lige pludselig gyngede. Det havde jeg alligevel aldrig oplevet før, beretter Hanne Holm.

Hun var alene hjemme, da jordskælvet ramte klokken 06.58. Både manden og en søn var taget hjemmefra.

Hanne Holm skulle have været på tur med sin hund, der var blevet meget forskrækket ved rystelserne.

- Jeg skyndte mig ned til min hund og tog den op til mig for at berolige den. Det var en voldsom oplevelse både for hunden og mig, også at se hunden så bange, siger Hanne Holm.

Selv om hun stammer fra klippeøen Bornholm, så har hun aldrig oplevet et jordskælv før.

- Min familie har fortalt, at de har oplevet jordskælv på Bornholm før. Men jeg har ikke - hverken på Bornholm eller her.Så jeg blev noget chokeret, da jeg fandt ud af, at det var et jordskælv. Det var først, da jeg så det inde på NORDJYSKEs Facebookside, at det faktisk gik op for mig, at der var tale om et jordskælv, fortæller Hanne Holm, der har liket Facebooksiden for at følge med i nyhederne fra Nordjylland.

Hun har fornemmet på en del nordjyder har været ret oprevet over jordskælvet.

Lød som en lastbil der med en tung container

En anden nordjyde, Viggo Iversen beskriver sin oplevelse af jordskælvet, der ramte ud for Thyborøn onsdag morgen, sådan:

"Det lød som en lastbil, der smed en tung container ned på jorden".

Viggo Iversen bor i den østlige del af Agger.

- Vi har tre drenge i pleje, og vi var i gang med at få sendt dem i skolen, da det voldsomme drøn kom. Det var et dumpt drøn, der nok rungede i nogle sekunder, fortæller Viggo Iversen, der ikke umiddelbart følte rystelser.

- Men det var nok, fordi vi ikke sad bænket ved bordet. Vi gik rundt, da det skete, forklarer Viggo Iversen.

Han har tidligere oplevet jordskælv og var derfor ikke i tvivl om, hvad der var sket.

- Jeg kunne høre den dumpe lyd, som kom lidt fra sydvest, så det passer fint med, at jordskælvet havde centrum ud fra kysten ved Thyborøn, forklarer Viggo Jensen.

- Til gengæld tror jeg, at vores hund blev meget bange. Den tissede på gulvet i vores gang, og det gør den ellers aldrig. Men jeg tror faktisk, at dyr fornemmer sådan noget som et jordskælv meget bedre end os mennesker, siger Viggo Iversen.

Tjekkede for eksplosion i pillefyret

Helle Pedersen fra Frøslev på Mors, der havde været på arbejde på aftenhold tirsdag aften, fik en brat opvågnen onsdag morgen.

- Jeg lå og sov og vågnede faktisk ved, at det føltes som om, der blev smidt et eller andet op ad vores hus. Jeg følte, at sengen rystede, men det varede blot et splitsekund, og så var det ovre igen, fortæller Helle Pedersen.

- Jeg tror faktisk, at jeg tænkte, det var et jordskælv, for det har jeg oplevet før. Men vi har også pillefyr, så for en sikkerheds skyld tjekkede jeg, om der var sket en eksplosion i pillefyret. Det var der ikke, og så var jeg nogenlunde sikker på, at det var et jordskælv, lyder det fra Helle Pedersen.

Hun tror, at den bratte opvågnen var med til at gøre morgenen lidt mere dramatisk, end det måske egentlig var.

Jette Steen Povlsen, der bor på Kanalvej i Faddersbøl mellem Hundborg og Vorupør, lå også i sin seng, da jordskælvet indtraf.

- Jeg mærkede en rystelse som om en stor traktor eller en stor lasbil kørte forbi ude på vejen. Det varede lige nogle sekunder, og så var det ovre igen, fortæller hun.