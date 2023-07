Sådan skal skolen fremtidssikres: Det handler også om bosætning

HANNÆS-ØSTERILD:Vi fik, det vi ønskede. Nemlig at bevare de tre matrikler foreløbig frem til og med skoleåret 2027/28, men også i mange år frem, hvis det står til os.

Det fremgår af en udtalelse fra otte borgerforeninger i Hannæs-Østerild skoledistrikt efter et møde forleden. Punktet på dagsordenen var Thisted Kommunes nye skolestruktur, som den ser ud efter kommunalbestyrelsens møde 27. juni.

Her blev det besluttet at lukke Vestervig Skole, mens overbygningsskolen i Vesløs, en af tre afdelinger under Hannæs-Østerild Skole fik lov at fortsætte. Afdelingen stod til lukning og eleverne skulle flyttes til Østerild.

- Vi fik, hvad vi havde håbet på. Alle skolens tre afdelinger fortsætter, siger Frank Koldsgaaard, formand for støtteforeningen Hannæs-Østerild.

Kommunalbestyrelsens flertal traf endnu en beslutning 27. juni. Når en skole eller en "geografisk afdeling" er på mindre end 100 elever, skal der indledes en dialog med kommunens børne- og familieudvalg om mulighederne for at udvikle skolen eller afdelingen for at sikre den har en størrelse på mindst 100 elever.

Overbygningsskolen i Vesløs var i farezonen, men blev reddet, da kommunalbestyrelen traf beslutning om ny skolestruktur. Foto: Bo Lehm

Desuden fremgår det af flertalsbeslutningen, at en skole eller geografisk afdeling skal have mindst 75 elever i to sammenhængende år gældende fra skoleåret 2025/26. Er elevtallet efter de to år mindre end 75 elever, indledes en proces for at afvikle den som kommunal folkeskole.

Samme princip fremgik også af et beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti. Forslaget, der blev trukket under kommunalbestyrelsens møde, fastsatte et minimum elevtal på 70 fra skoleåret 2026/27.

Midt i glæden over at Hannæs-Østerild Skoles tre afdelinger fortsætter, er Frank Koldsgaard opmærksom udfordringen, hvis elevtallet i hver af de tre afdelinger skal nå en størrelse over de tal, der enten udløser dialog om at udvikle skolen for at holde elevtallet over 100 elever eller undgå, det kommer under de 75, som vil starte processen mod en lukning.

Efter kommunens prognose over udviklingen i elevtallet, vil afdelingerne i Frøstrup og Østerild, som begge har elever til og med sjette årgang allerede fra skoleåret 2023/24 være under 100 elever, hvis den estimerede elevandel fortsætter uforandret, nemlig 55 elever i Østerild og 81 i Frøstrup. Ud fra samme forudsætninger vil overbygningsskolen i Vesløs have 83 elever i skoleåret 2023/24.

- Vi kender udfordringerne, men er fødte optimister og håber til det sidste, siger Frank Koldsgaard. Arkivfoto

- Vi kender udfordringerne, men er fødte optimister og håber til det sidste. Men det kræver forældreopbakning, at folk bliver i skoledistriktet og at vi i fælles dialog får skabt løsninger. Skole og bosætning skal tales op som hinandens forudsætninger, siger Frank Koldsgaard.

Han afviser enhver tanke om, at videreførelsen af afdelingen i Vesløs bliver en kortsigtet sejr.

- Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om nogle principper. Dermed kender vi vilkårene, og vi tror på, at vi kan opfylde dem indtil det modsatte er bevist, siger Frank Koldsgaard.

Derfor ser han frem til dialogen med kommunen om mulighederne for at styrke grundlaget for at føre skolen videre med tre afdelinger.

Allerede i august indledes en møderække, der skal sikre, at lokalområdet og skolen bevares i den nuværende form i mange år fremover. Samtidig er det planen, at indkalde til et første borgermøde i september, hvor der gøres status på det arbejde, der er sat i gang.

- Til en start er dialog det vigtigste. Med kommunens børne- og familieudvalg, med skolebestyrelsen, skolens ledelser og med borgerne i lokalområdet, forklarer Frank Koldsgaard.