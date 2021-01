Sådan: Vaccinestederne er på plads

THY-MORS:I Thisted og Morsø Kommuner glæder man sig over at være kommet i gang med vaccinere mod covid-19. Langt størstedelen af kommunernes plejehjemsbeboere har fået stikket. Nu kommer turen til borgere, der bor hjemme, modtager praktisk og personlig pleje og som er 65 år eller ældre. Faktisk kommer vaccinationerne til at foregå i denne uge.

- Vi har arbejdet på højtryk, siger Tue von Påhlman, social- og sundehedsdirektør i Thisted Kommune, da han kunne fortælle, at borgerne kan blive vaccineret i Hurup Hallerne og Thyhallen.

Det kommer til at ske fredag 15. januar. De berørte borgere får besked via e-Boks. Er man fritaget for e-Boks vil man få besked ad anden vej.

Styr på tingene

- Vi er utrolig glade for det. Nu skal vi have setuppet helt på plads, men vi har styr på vores del. Der er styr på personalet og på udstyret, siger Tue von Påhlman, der sammen med personalet har arbejdet på højtryk for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Det gælder om at få vaccineret så mange som muligt i en fart.

- Men det afhænger jo af myndighederne, og hvor mange vacciner vi får, siger Tue von Påhlman, der glæder sig over, at der kunne oprettes et vaccinationssted i Sydthy.

- For nogle borgere er der langt fra Agger til Thisted, siger han.

Borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp af Thisted Kommune og som er over 65 år, er der i følge direktøren 414 af i Thisted Kommune.

De borgere, som har brug for hjælp til at blive kørt til et af vaccinationsstederne, skal henvende sig hos Borgerservice.

- Det er en kommunal opgave at hjælpe de borgere, der ikke selv kan transportere sig, siger Tue von Påhlman.

Mors er klar

Hos Morsø Kommune glæder man sig også over, at der er kommet skred i tingene. Morsø Kommune har allerede meldt vaccinationsdatoerne ud - det bliver i Nykøbing Hallen eller Midtmors Sport både torsdag 14. januar eller fredag 15. januar.

De borgere, som kan benytte sig af tilbuddet, har fået brev i e-Boks eller almindeligt brev.

- Det bliver bare så godt. Vi er klar, siger Henrik Rene Christensen, direktør for social, sundhed og beskæftigelse.

Da Morsø Kommune skulle vaccinere deres 245 plejehjemsbeboere fik de så meget ud af vaccinegalssene, at 294 medarbejdere også kunne blive stukket - og ikke blot de planlagte 150. Det vakte begejstring. Så måske der bliver mulighed for, at endnu flere kan blive vaccineret på Mors i denne uge.

Om vaccinestederne bliver de samme, når resten af borgerne skal vaccineres, vides endnu ikke.