Sådan vil han forsvare sin føring: Malthe blæser til angreb på Spa

BELGIEN:Næstsidste afdeling af European Le Mans Series køres i weekenden på Spa Francorchamps. For Malthe Jakobsen bliver det en benhård weekend med fokus på at bevare mesterskabsføringen.

Den 18-årige racerkører fra Sennels fik en drømmestart på sæsonen i det europæiske langdistancemesterskab, da han og COOL Racing vandt årets første løb på Circuit Paul Ricard i Sydfrankrig. Siden er det blevet til podieplaceringer, men et par uheldige løb har reduceret forspringet i mesterskabet til bare fem point.

- Teamet har analyseret alle data fra hele sæsonen for at finde den skarpeste strategi til løbet, og jeg kan godt mærke at alle kommer til banen med ét eneste fokus. Vi skal som minimum slutte foran vores værste konkurrent, men det er jo altid en sejr, som vil give os det bedste udgangspunkt til finaleløbet, siger Malthe Jakobsen i en pressemeddelelse.

Tirsdag rejser thyboen til Belgien for at deltage i forberedelserne til løbet.

Det er en ganske ambitiøs plan, som skal eksekveres på én af de helt klassiske, europæiske racerbaner. Spa Francorchamps, som for nylig også lagde asfalt til Formel 1-feltet, er med sine højdeforskelle og særlige svingkombinationer en af de baner, som kræver sin racerkører at være hurtig på - og for Malthe er det rart at komme tilbage til den belgiske bane:

- Spa er en fantastisk, gammeldags racerbane, som altid er sjov at køre på. Beliggenheden betyder, at vejret kan skifte på meget kort tid, og det stiller krav til både pitstops og kørerne. Jeg kan godt lide banen i regnvejr, så for mit vedkommende må der egentlig gerne komme en god byge på søndag, griner Malthe.

Én ting er helt sikker: COOL Racing ankommer til Spa Francorchamps bedre forberedt end nogensinde før. Og alle tre kørere er klar på opgaven. Føringen skal bevares og udbygges, så teamet har det bedst tænkelige udgangspunkt til sæsonfinalen om en måned.

Weekenden byder for Malthes vedkommende også på løb i Michelin Le Mans Cup, hvor han sammen med Maurice "Mo" Smith skal køre et to timer langt løb i en LMP3-racer magen til deres ELMS-bil. Forud for weekenden er de på tredjepladsen i mesterskabet, så også her er der noget at køre for.