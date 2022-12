Sad fredeligt i sin bil: Så smadrede fyrværkeri forruden

THISTED:Torsdag aften klokken 20.20 fik en bilist fra Thisted sig en slem forskrækkelse. Han var kommet tilbage til sin bil, som han havde efterladt på parkeringspladsen over for søbadet på Thisted Kystvej. Lige da han var kommet ind i bilen, bemærkede han, at der blev affyret noget fra et sted i nærheden.

- Det, der blev affyret, ramte forruden med det resultat, at ruden blev knust. Manden så ingen personer, der kunne have antændt fyrværkeriet, men vi antager, at det skete med vilje, så der er oprettet en hærværkssag på episoden, siger politiassistent Søren Ribens, Thisted Politi.