Særligt gode fisk i år - og helt friske

AGGER: - I år har vi særlig godt fisk, og de er helt friske, som I kan se, lød det fra Hans E. Nørgaard, formand for Agger-Krik Fiskeriforening, da han fredag formiddag bød velkommen til "Fiskens dag" på Agger Havn. Der var da også et pænt udvalg af forskellige fisk, nogle indkøbt andre doneret, og til børnene var der en særlig krabbe- og kriblekrable-afdeling.

Videre var der, som traditionen nu er, mulighed for at få renset fiskene, når man først havde købt dem. Og inden man gik hjem igen kunne man nyde nystegte fiskefileter eller fiskefrikadeller i et telt:

- Vi har lavet fiskefrikadeller af 15 kilo fars, og nu er vi i gang med fiskefileterne. Her har vi også 15 kilo flåede fileter, lød det fra Wendy Nørgaard og Irene Hansen, som vi traf ved gasblussene i "kabyssen". Ude på havnen var folk nu stimlet godt sammen oven på formiddagens regnbyger, og netop som arrangementet skulle i gang, brød solen igennem, så det var en lyst.

Ny auktionarius var i år Søren Strandgaard, som aldrig havde prøvet det før, men med 15 års erfaring fra Hanstholm Samlecentral kender til fisk og kan skelne dem fra hinanden.

Og han kastede sig da også ud i auktionariushvervet:

- Her har vi en kasse rødspætter. Der er fire, nej, fem rødspætter. Hvad byder I?

- Hørte jeg 40 kr. Skal de gå for det? Nå, 50 kr., ja, 60 kr., ok, første, anden, tredje gang: Solgt for 60 kr., selv om det er billigt.

Men i gang skulle auktionen jo, og derefter kom der også mere gang i buddene:

- Her har vi to store torsk. Hvad byder I? 20 kr. ... 40 kr. ... 50 kr. ... 60 kr., ja ... 70 kr. Første, anden, tredje gang: Solgt for 70 kr. Vær venligt at afhente fiskene, som jo står her direkte i solen.

Og så gik det videre: En enkelt god torsk:

- Den er med krog. Og vi ved jo alle, at de krogede torsk er det bedste. Hvad byder I? 30 kr.

Nå, ja, den handel endte på 70 kr. Så var der seks fileterede rødspætter, som en familie fra Gudumholm ved Aalborg måtte af med 105 kr. for. Nu kom der så en kasse frem med en enkelt stor pighvar:

- Hvad byder I? 20 kr., nej, det er for billigt. Er der ikke flere bud?

Og til sidst endte pighvaren så med at gå til 95 kr.

Dernæst hen til de erfarne fiskere for at få fileteret fiskene, så de var grydeklar til aftensmaden.

Til spisningen var der musik ved Daniel Nørgaard.