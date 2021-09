Særligt råd søger medlemmer med lys og lygte

THISTED:Ældre-/Seniorrådet i Thisted Kommune søger kandidater med lys og lygte. Det fremgår af en pressemeddelelse, udsendt af kommunen.

Ældre-/Seniorrådet består af borgere i Thy, der brænder for at skabe det bedst mulige liv for kommunens ældste borgere. Rådet bliver hørt hver gang, der træffes politiske beslutninger, der vedrører ældrelivet i Thy. Men når det nye råd skal vælges til november, er der ikke nok kandidater på listen.

Det fortæller Kirsten Nielsen, der er ét af de nuværende medlemmer af Ældre-/Seniorrådet.

- Vi har en vigtig rolle i at gøre politikerne opmærksomme på, hvordan deres beslutninger påvirker borgerne, men desværre oplever vi, at det er rigtig svært at få nogle til at melde sig, fortæller hun.

Ældre-/Seniorrådet har derfor valgt at forlænge fristen for, hvornår man senest kan melde sig som kandidat.

- Det er afgørende, at vi har et velfungerende Ældre-/Seniorråd, der passer på det gode ældreliv i Thy, og rådet skal være så mangfoldigt som muligt, så alle kan være med, siger Kirsten Nielsen.

Medlemmerne rådet bliver valgt via stemmeafgivning blandt alle borgere over 60 år i Thy, hvis der er flere kandidater, end der er pladser i rådet. Rådet fungerer som et rådgivende organ og er ikke partipolitisk.

Medlemmerne bliver valgt over en periode på fire år, og det eneste krav til de personer, der stiller op, er, at de er over 60 år og har bopæl i Thisted Kommune. Alle former for kompetencer og arbejdsmæssige baggrunde er meget velkomne i rådet, dermødes ti gange årligt.

Fristen på at melde sig løber frem til 4. oktober.