Danmarks største fugl holder dansefest: Og du er inviteret med

Danmarks største fugl, som kan blive op til 120 centimeter høj med et vingefang på 220 centimeter, har fundet sig godt til rette i Nordjylland. I over 100 år var tranen regnet som en uddød race, indtil man igen begyndte at få øje på den store fugl.

Selvom tranen efterhånden kan ses flere steder i Danmark, så kan man få en særlig oplevelse ved Vejlerne mellem Thisted og Jammerbugt Kommune.

- Af en eller anden grund, så samles de her ved Vejlerne. Der kan være flere hundrede her, og det ses ikke andre steder i landet, fortæller Niels Dahlin Lisborg, driftsleder af Vejlerne.

Og man kan ikke undgå hverken at se eller høre de store fugle.

- Det er simpelthen fedt at stå ude i Kraptårnet med rød himmel og se de enorme traner komme flyvende. De trompeterer, når de kommer, så det er med fuld udblæsning og musik. Så lander de og spankulerer lidt rundt og danser. Det er en fed naturoplevelse, siger han.

Vil man nå at få et glimt af den store gruppe traner, så er det nu, at man skal tage turen til Thy. Der er størst sandsynlighed for at få den vilde naturoplevelse i september og start oktober samt i morgen- eller aftentimerne.

Niels Dahlin Lisborg fortæller dog, at man også kan være heldig at nå at se de store fugle i efterårsferien, inden de drager mod varmere himmelstrøg.