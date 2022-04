Sæsonens sidste kamp: Bedsted vinder efter fem tætte sæt

MIDDELFART:Lørdag eftermiddag skulle damerne fra Bedsted KFUM i spil for sidste gang i denne sæson, da de på udebane mødte Middelfart VK. Det blev en tæt kamp, som skulle afgøres i fem sæt, men til sidst var det gæsterne fra Bedsted KFUM, som var bedst og tog de to point.

- Det blev en god kamp med to gode hold, som står godt til hinanden, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

Kampen startede tæt, hvor de to hold skiftedes til at tage føringen. Ved stillingen 14-10 sammensatte Bedsted KFUM en stime og vandt de efterfølgende ni bolde. Det havde Middelfart VK ikke et modsvar til, og Bedsted KFUM vandt første sæt 25-20.

Andets sæt blev også meget tæt, hvor ingen af holdene for alvor trak fra. Men denne gang var det hjemmeholdet, som var bedst, da sættet skulle afgøres og vandt 25-21.

- Vi var skadesramte i dag, så vi var ikke så mange afsted, men jeg synes faktisk, at vi løste det fint, siger Flemming West.

I tredje sæt kom Bedsted KFUM flyvende fra start og fik en føring på både 7-1 og 11-3. De holdt generelt en god afstand til Middelfart VK i tredje sæt, og derfor vandt Bedsted KFUM sættet 25-18.

Til gengæld blev fjerde sæt en meget tæt affære. Bedsted KFUM var de første til at nå 25 point, men Middelfart VK var lige i hælene med 24 point. Derfor blev sætter først afgjort ved stillingen 28-26 til hjemmeholdet.

- De to sæt vi tabte, var vi ikke helt koncentreret. Der var nogle bolde, som vi tabte for let, så vi snakkede om, at vi skulle gå ud og vise i femte sæt, at vi var bedre, siger Flemming West.

Det gjorde thyboerne i femte sæt. her var der aldrig tvivl om udfaldet, og Bedsted KFUM vandt sikkert sættet 15-10.

Dermed ender Bedsted KFUM formentlig på en fjerdeplads, medmindre Volleyball Esbjerg hjemme taber til Skovbakken.

- Inden sæsonen havde vi top tre som forventning, men jeg synes stadig, at sæsonen har været godkendt. Vi har været både skades- og coronaramte undervejs, men vi har vundet flere kampe, end vi har tabt, og vi har bevist, at vi hører til i toppen, siger Flemming West.