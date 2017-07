Sæsonrekord på Det Gule Rev

Det var en dejlig overraskelse for Jakob Suhr fra Kastrup, da han tirsdag blev dagens mand og trak en rekord helleflynder op af vandet.

Det er femte gang han fisker på Det Gule Rev, og han har altid høje forventninger til sine fisketure.

- Man ved aldrig, hvad der er på krogen, når det begynder at rykke i fiskestangen. Det er blandt andet dét, der er glæden ved at fiske, siger Jakob Suhr.

I år havde han meget passende investeret i en stor, sort murerbalje, som lå klar i bagagerummet, hvis han nu fik noget spændende på krogen.

Jakob Suhr bor til daglig på Sjælland, men hvert år holder han ferie i Jylland med familien, og her sætter han pris på at komme ud og fiske.

I år gik turen til Skagen, men det forhindrede ham ikke i at tage turen til Hanstholm for at fiske efter rekordfisk.

Den store helleflynder skal spises med familien i sommerhuset i Skagen.