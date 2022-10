Sæt kurs for fremtiden: Fiskeriet ønsker klarhed om fiskemuligheder og redskabsbrug

HANSTHOLM: Hvor sjovt er det lige at bruge dyrt brændstof på at sejle rundt for at undgå at fange fisk.

Hvis fiskeskipper og næstformand i Hanstholm Fiskeriforening Asger Christiansen skal svare på det spørgsmål, lyder det kort og godt: Det er frustrerende.

Problemstillingen blev vendt, da Jan N. Hansen, formand for Hanstholm Fiskeriforening, i denne uge havde inviteret til morgenkaffe og til dialog mellem fiskere og folketingskandidat Torsten Schack Pedersen (V) om nogle af fiskerierhvervets aktuelle udfordringer.

- Vores fiskeri er ødelagt af, at vi med de nuværende høje brændstofpriser skal bruge brændstof på at sejle rundt i et forsøg på at finde de steder, hvor vi undgår at fange fisk. Med de fisk, vi kan se, der er, kunne vi fiske os ud af brændstofproblemerne, forklarede Asger Christiansen.

Når det ikke er muligt, skyldes det, at Asger Christiansen har lagt en del af sit fiskeri an på at fange ikke kvoterede arter, men når han trawler efter dem, følger der ofte kvoterede arter med i fangsten, og det må der ikke. Men hvorfor så ikke bare gå fra trawl til garnfiskeri?

- Fordi de ukvoterede arter, vi gerne vil fange, ikke kan fanges i garn, forklarer Asger Christiansen.

Dermed berører han en anden problemstilling, nemlig spørgsmålet om, hvor stor en del af fisken som må - eller ikke må - fanges i trawl.

Torsten Schack Pedersen vurderer, at der nu er mulighed for at formulere en ny fiskeripolitisk retning for de kommende år. Foto: Jens Fogh-Andersen

- Der er behov for at lave en ny fiskeripolitisk rammeaftale for de kommende år, siger Torsten Schack Pedersen og tilføjer, at den mulighed tegner sig nu, hvor fiskeriaftalen fra 2016 er ført ud i livet og hvor der skal laves en aftale, som sikrer at der fremad kan drives et økonomisk rentabelt fiskeri med respekt for natur og ressourcer. Desuden er der nu politiske forhandlinger om en havplan, der udstikker linjerne for at udnytte havets ressourcer bæredygtigt forsvarligt - også når det gælder fisk råstoffer.

- Der har været lidt for meget brandslukning lidt for længe. Nu har vi mulighed for at komme videre, lød det fra Schack Pedersen med tanke for mulighederne for at formulere en ny fiskeripolitisk retning for de kommende år.

For den del af fremtiden, der handler om hvilke redskaber, der må bruges, er det vigtigt at finde en afklaring om brug af trawl.

- Hvis man skal regne på konsekvenserne af et trawlforbud, er det væsentligt at holde sig klart, at 90 procent af landingsværdien består af fisk, der er fanget med trawl. Trawl er vigtigt for rentabiliteten i fiskeriet, siger Asger Christiansen.

- Et trawlforbud vil desuden fjerne grundlaget for de små fartøjer, der driver kystnært fiskeri, tilføjer fiskeskipper og medlem af bestyrelsen i Hanstholm Fiskeriforening Brian Bloch Larsen.

I dag er der allerede forbud mod trawlfiskeri i flere danske farvandsområder, men i følge Asger Christiansen og Brian Bloch Larsen står det i kontrast til, at der i dag indvindes råstoffer i flere områder i Nordsøen, som også er vigtige for fiskeriet. Blandt andet på Jyske Rev.

- En trawlskovl laver måske et spor i havbunden, men den fjerner ikke mange kubikmeter materiale, siger Asger Christiansen.

- Råstofindvinding er i øjeblikket ikke problematiseret i forhold til forhandlingerne om en havplan, konstaterer Torsten Schack Pedersen og tilføjer, at konsekvenserne af råstofindvinding til søs også er en faktor faktor, der må indregnes.