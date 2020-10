Sætter pris på 19 knaldhårde løb: Hæder til Thy’s Mr. Adventure Race

THY:19 gange som arrangør af adventureracet ”Thy til lands, til vands og i luften” er i sig selv en præstation, og nu har Flemming Søvndal Nielsen, Thy’s Mr. Adventure Race, fået en anerkendelse for sin indsats for at få flere til at prøve kræfter med adventurerace.

Dansk Adventurerace Union, DARU, har tildelt Flemming Søvndal Nielsen ”Det Gyldne Træksystem”, en pris, der gives til personer eller foreninger, som har gjort en ekstra ordinær indsats i Dansk Adventure Race.

- Jeg er da helt rørt over, at nogen har bemærket det arbejde, jeg har gjort, siger Flemming Søvndal Nielsen, som i sommer organiserede ”Thy til Lands til Vands og i Luften” for 19. og sidste gang.

- Der bliver ikke flere. Jeg har aldrig haft som mit mål at lave hverken 10 eller 20 gange ”Thy til lands, til vands og i luften”. Jeg har taget et år ad gangen. Alt har sin tid - og jeg kan ikke længere finde tiden til at arrangere racet, siger Flemming Søvndal Nielsen og tilføjer, at der siden han lavede til første adventurerace er kommet flere lignende tilbud.

DARU kalder løbet en rygrad i Dansk Adventure Race og roser Flemming Søvndal Nielsen både for indsatsen og for hans vilje til at dele sine store erfaringer med andre løbsledere.

- Jeg har været glad for at glæde andre og føler mig privilegeret ved at have vist Thy frem for alle de mange deltagere , som har været med. Det har været en svær beslutning at stoppe, men den har været undervejs i to år, siger Flemming Søvndal Nielsen, som ikke helt slipper rollen som arrangør af adventurerace.

- Jeg arrangerer fortsat et lille løb - Thy Challenge og forskellige adventurerace for skoler og større grupper. Jeg viser gerne Thy frem, siger han.