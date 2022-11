Sag om faldefærdigt hus løses i retten: En million er for høj en pris for et forlig

SNEDSTED:Lige nu er det op til juraen og retten at finde den løsning, der kan lukke sagen om huset på Hovedgaden 51 i Snedsted. Det har stået tomt og ubeboet siden slutningen af maj 2020, hvor den ene gavl væltede som en utilsigtet følge af en kommunal nedrivning af et hus på nabogrunden nummer 49.

Efter to og et halvt år med huset i Hovedgaden er der brug for en løsning. Det er i følge Anja Kristensen, formand for Snedsted Borger- og Erhvervsforening den udbredte holdning i byen, og den opfattelse deles fuldt ud af Isabel Pehrson, ejer af nabohuset på Hovedgaden 53.

- Vi savner kort og godt hjælp til at finde en løsning i sagen, men det er som at slå i en dyne, har Anja Kristensen sagt til Nordjyske.

Isabel Pehrson må nu sige farvel til sin lejer i huset på Hovedgaden 53, der ikke længere vil bo som nabo til det tomme hus på Hovedgaden 51, som ejeren, Lars Kofoed-Jensen, kalder "grimt, hærget og lige til at rive ned".

- Jeg har et hus, som jeg ikke har råd til at lade stå tomt, men som hverken kan lejes ud eller sælges, så længe Hovedgaden 51 står som nu, siger hus til Nordjyske.

Husets gavl væltede som en utilsigtet følge af en kommunal nedrivning af et hus på nabogrunden. Efter uheldet forsøgte Lars Kofoed-Jensen at få løst sagen gennem et forlig med kommunen, men det var der ikke vilje til, har han oplyst til Nordjyske.

Ruin midt på hovedgaden i Snedsted

I følge teknisk direktør Mogens Kruse Andersen, Thisted Kommune, skyldes det ene og alene den pris, der skulle betales for forliget.

- Kravet fra husejeren lød på en million kroner. Så kunne kommunen overtage huset, men beløbet var så stort, at det stoppede forsøget på at finde en mindelig løsning i sagen, siger Mogens Kruse Andersen, der samtidig afviser, at det er kommunen, der trækker en løsning i langdrag.

- Vi havde gerne medvirket til at finde en hurtig løsning, men ikke hvis den skal findes gennem et forlig til en million kroner. Det er et stort beløb i forhold til ejendommens værdi, siger Mogens Kruse Andersen.

Af den grund er det nu blevet en sag, der skal løses ad juraens og rettens vej.

- Husejeren anlægger sag mod kommunen - og vi anlægger sag mod den entreprenør, vi havde til at udføre arbejdet med at rive naboejendommen ned - og indtil de sager er løst, står bygningen som en slags bevismateriale, siger Mogens Kruse Andersen.

Han er opmærksom på, at både Snedsted by og Isabel Pehrson, der ejer Hovedgaden 53, er ramt af den langtrukne sag.

- Men som tingene står nu, må vi vente til retten har talt. Det var ikke muligt at løse sagen gennem et forlig, hvis prisen var en million kroner, siger direktøren.

Jens Kr. Yde (K), formand for udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik, kalder sagen "ulykkelig".

- Men jeg kan ikke se, hvad kommunen kan gøre ud over det, der er forsøgt. Lige nu kører der en sag for retten. Derfor kan vi hverken tænke i at udbedre skaderne eller overveje muligheden af en nedrivning, som vi i øvrigt heller ikke er forpligtet til, siger Jens Kr. Yde.

Han er helt opmærksom på, at det kan være svært at forstå, hvorfor kommunen ikke går ind og løser sagen.

- Men vi kan ikke gå ud og bruge kommunale penge på at løse en sag, vi ikke er forpligtet til at løse. Her og nu er vores tilgang, at der kører en retssag som ulykkeligvis tager tid, men så længe den sag kører, kan vi ikke gøre andet end vente på, at retten har talt, siger udvalgsformanden.