Saksesparksscoring var ikke nok: Thisted FC taber knebent i Serie 2

MØNSTED:Tirsdag aften var Thisted FC igen i aktion i Serie 2, da de på udebane mødte Mønsted IF. Det blev ikke den kamp, som thyboerne ønskede, og de måtte se sig slået 1-2.

- Det var en lidt rodet kamp. Vi var ikke ordentligt klar fra start, og de var bedre på vilje og indstilling, siger Frederik Olsen, som er træner for Thisted FC.

Hjemmeholdet fik den bedste start på kampen og satte sig på kampen. Det udmøntede sig også i en scoring efter 11 minutter, da Mønsted IF scorede på hjørnespark.

Mønsted IF fortsatte med at dominere i første halvleg. Men i målet for Thisted FC stod Kenneth Larsen Maagaard en god kamp og forhindrede yderligere scoringer. Der blev ikke scoret flere mål i første halvleg, og Thisted FC gik til pause bagud 0-1.

- I pausen ændrede vi formation, og så kiggede vi hinanden i øjnene og blev enige om, at vi skulle gøre det bedre, siger Frederik Olsen.

Thisted FC kom bedre ud til anden halvleg og kom til et par gode chancer.

Men efter 65 minutter kom Mønsted IF igennem på kontra og scorede til 2-0.

Efter den scoring faldt tempoet hos hjemmeholdet. Det gjorde, at Thisted FC begyndte at spille sig til chancer.

Med knap 20 minutter igen kom der igen spænding i opgøret, da Peter Lukassen scorede på saksespark.

Thisted FC satsede offensivt i slutfasen, men de kom ikke til de helt store chancer.

Dermed endte det med et nederlag på 1-2 til Thisted FC.

- Vi kom for sent i gang, og det er ikke ufortjent, at de vandt, siger Frederik Olsen.

Thisted FC har efter fire kampe skaffet fire point og ligger nummer seks i Serie 2.