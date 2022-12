Salg af toldbygning splitter politikere

NYKØBING:- Jeg synes, det er for billigt. Med den herlighedsværdi, der er i den gamle toldkammerbygning, er det for lidt at få 2,2 millioner kroner for den. Det er den bedste grund i Nykøbing og et ikonisk hus, og det kunne man have fået meget mere for. Derfor stemte jeg og Demokratisk Balance imod salget.

Det siger Ellen Philipsen Dahl (DB), efter at det tirsdag blev offentliggjort, at Morsø Kommune sælger toldkammerbygningen på Havnen 4 i Nykøbing til Blaamose Destilleri og Bryggeri ved Niels Otto Skærbech. Det er en beslutning, der ikke blot splitter kommunens befolkning, idet en borgergruppe tidligere har afleveret 1500 underskrifter imod salget af bygningen fra år 1900, der i mange år har huset Morsø Turistbureau. Også kommunalbestyrelsen var delt, idet Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative var for et salg, mens Socialdemokratiet og Demokratisk Balance stemte imod.

I en pressemeddelelse erklærer borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) sig tilfreds med handelen:

- Jeg er overbevist om, at det bliver en gevinst for hele Mors. Niels Otto Skærbechs planer om et destilleri og bryggeri, som også involverer lokale aktører, giver god mening. Jeg er derfor godt tilfreds med handelen, da det passer godt ind i vores havneudviklingsplan, og samtidig får vi også et tiltag, som både kommer til at glæde turister og lokale, siger Hans Ejner Bertelsen.

Den del er Ellen Philipsen Dahl enig i:

- Havneudviklingsplanen har jeg stemt for, og den står jeg 100 procent bag. Jeg synes, planerne for destilleriet og bryggeriet kan give en god synergi med de restauranter og øvrige aktiviteter, der er i området og industrihavnen. Der er spændende tanker om, at restauranterne kan levere mad til det kommende destilleri, som også kan spille en rolle for de events, vi har på havnen. Og hvad turistkontoret angår, tror jeg, det kan få en endnu bedre placering i gågaden, siger Ellen Philipsen Dahl.

Fulgte folkestemningen

Socialdemokratiets seks mandater var imod både pris og funktion, som skulle vægte ligeligt i de to budrunder, der har været på bygningen.

- Vi har som parti kunnet mærke, både i gruppen og fra vores bagland, at denne sag virkelig påvirker morsingboerne. Størstedelen af vores medlemmer ønsker ikke, at den bygning bliver solgt. Det har jeg som forholdsvis ny gruppeformand valgt at rette ind efter, og jeg synes også, at salgsprisen er alt for lav. Så vil der være delte meninger om, hvorvidt destilleri vil være en god idé, men samlet set var gruppen enig om at gå imod, siger Jens Dahlgaard (S).

En mere markant modstand kommer fra partifællen Niels Kristian Østergaard (S):

- Det var mig, der i udvalg for teknik og miljø begærede sagen i kommunalbestyrelsen. Havde jeg ikke gjort det, ville den være blevet afgjort i økonomiudvalget. Nu fik vi da en debat, hvor alle 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne komme til orde. Jeg synes, sagen lugter værre end grimt. Jeg ser for mig, at Skærbech på et møde i Venstre har udtrykt interesse for en bygning på havnen, hvorefter man får strikket et udbud sammen, som passer ind i planerne. Da der så indkommer to bud, og Skærbechs er det laveste, laver man bare en ny budrunde, hvor han er eneste byder, og så får han bygningen til den pris, han har ønsket. Jeg forbeholder mig ret til at indbringe sagen for højere sted, siger Niels Kristan Østergaard.

Minkavlerens drøm

Niels Otto Skærbech, der er forhenværende minkavler fra Ljørslev, overtager toldbygningen 1. marts. Han siger om planerne for Blaamose Destilleri og Bryggeri:

- Jeg er født og opvokset på Mors, og jeg er utrolig glad for at kunne give noget tilbage til den ø, som jeg elsker. Derfor glæder jeg mig til at skabe et sted, som både kan give mere liv til byen og være med til at tiltrække endnu flere turister til Mors. Jeg har fået muligheden for at udleve en drøm, hvor jeg med lokale råvarer kan skabe nogle udsøgte produkter. Jeg har også planer om at indgå i et samarbejde med lokale restauranter, så man kan få en helstøbt kulinarisk oplevelse, når man besøger os på havnen, siger Niels Otto Skærbech i pressemeddelelsen.

Der har været en frygt for, om bygningens udseende ville blive ændret i forbindelse med en ny funktion. Men det afviser den nye ejer:

- Jeg vil naturligvis bestræbe mig på at bruge lokale håndværkere, og vi vil leve op til alle krav om at bevare bygningens bevaringsværdige ydre. F.eks. skal der nye vinduer i, mens der indenfor skal etableres rum til at give en oplevelse, som lever op til moderne standarder, siger Niels Otto Skærbech.