Salling Plast rykker fra Ranum til Hurup

HURUP:Rørproducenten Salling Plast skiller sin danske produktion op i to lokaliteter og vil snart indrette koncernhovedkvarter i Hurup. Hidtil har hovedkontoret ligget på Idrætsvej i Ranum, hvor der fortsat vil være produktion.

- Virksomheden er født og opvokset i Ranum. Nu har vi valgt i første omgang at skille produktionen i to halvdele, og det er i den situation mest oplagt, at vi flytter hovedkontoret til Thy. På Erhvervsvej 9 i Hurup står der en produktionshal på 3000 kvadratmeter, som i over 20 år blev brugt til min tidligere glasfibervirksomhed, Bach Composite. Det er også oplagt, fordi jeg selv bor i Thisted, siger Geert Skovsgaard, administrerende direktør og eneindehaver af Salling Plast.

Eneejer af familivirksomhed

Han købte i april 2019 to tredjedele af den mere end 50-årige familieejede virksomhed og overtog i oktober 2020 den resterende tredjedel af Salling Plast. Store vækstambitioner ligger bag de aktuelle flytninger, og Geert Skovsgaard ofrer et tocifret millionbeløb på renovering af bygningerne i Hurup, indretning af et nyt innovationscenter og et tilhørende lagerområde på 20.000 kvadratmeter.

- Maskinerne blev installeret i løbet af sommerferien og de timelønnede medarbejdere og driftsledelsen er i gang i Hurup. Så kommer resten hen over efteråret, men vi er i fuld gang med at producere, siger Geert Skovsgaard.

Rørene er begyndt at blive støbt i Bach Composites tidligere hal i Hurup. Privat foto

Kæmpe rørdimensioner

Salling Plast var oprindelig underleverandør til fjernvarmeindustrien. Nu er det især rørføringer og plast til procesindustri, der fremstilles, og det er ofte store rørdimensioner fra en halv op til to eller tre meter i diameter.

- Vi oplever, at markedet efterspørger rørføringer og løsninger i plast til væsker og flydende gasser i større og større dimensioner, og med de nye produktionslokaler tager vi skridtet fuldt ud for at rykke op i superligaen for systemleverandører af plastløsninger. I de nye lokaler er der bedre plads til at producere store elementer, og infrastrukturmæssigt ligger vi ideelt i Hurup, blandt andet med den lette adgang til Hanstholm Havn, siger Geert Skovsgaard.

Salling Plast beskæftiger i dag 130 medarbejdere fordelt på det nye hovedsæde i Hurup og produktionsanlæg i henholdsvis Hurup, Ranum og Orsha i Belarus (Hviderusland).