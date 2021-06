Salonriffel stjålet: Tyve hoppede over hegn til minkfarm

RÆHR:Mellem lørdag kl. 10 og søndag kl. 9:30 har der været indbrudstyve på spil ved en tidligere minkfarm i Ræhr.

Tyvene er sprunget over et hegn og har derefter haft fri adgang til et værksted på adressen. Her opbevarede minkfarmens ejer sin salonriffel udenfor våbenskab, og det benyttede tyvene sig af.

Der er tale om en Husqvarna kaliber .22 salonriffel. Den retmæssige ejer er sigtet for ikke at have opbevaret våbnet korrekt, oplyser Søren Ribens fra Thisted Politi.