Sammenstød sent i nat: Forvirret 93-årig på sygehuset

THISTED:En 93-årig mand måtte natten til søndag en tur på sygehuset for at blive tjekket efter et færdselsuheld på Aalborgvej lige uden for Thisted.

Kl. 02.58 kom han kørende i østlig retning, da han pludselig og uden varsel skiftede vognbane og kørte frontalt sammen med en modgående bil ført af en 70-årig mand.

Heldigvis skete der kun materiel skade ved uheldet, fortæller vagtchef Anders Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Dog virkede den 93-årige mand forvirret efter uheldet, så han blev kørt til kontrol på sygehuset i Thisted, oplyser vagtchefen.

Det er uklart, hvorfor den ældre mand pludselig skiftede vognbane.

- Vi havde meldinger om, at der var is- og sneglat mange steder i Thisted Kommune, men vi ved ikke, om det var årsagen, siger Anders Hansen.