Sange for Dronningen

HURUP:Over det ganske land blev der torsdag kl. 12 sunget fødselsdagssange for Dronningen i anledning af hendes 80 års fødselsdag.

Sådan var det også i Hurup, hvor omkring 30 sangglade personer havde fundet vej til plejecenter Åbakken for at synge for, og sammen med beboerne.

Dog med behørig afstand.

Idékvinden bag seancen var Dorthe Guldhammer fra Hurup, der synger med i det lokale kirkekor.

- Idéen fik jeg sammen med kirkens organist Alex Carving. I denne Corona-tid har især de ældste jo brug for lidt opmuntring. Det hele startede med, at områdeleder Inge Thomsen spurgte, om vi ville komme og synge op til påsken. Men det blev ikke til noget. Og da jeg havde meldt mig til ”Hele Danmark synger for Dronningen kl. 12”, syntes jeg, at det var bedre at gøre det sammen med andre end alene i min have på Svalevej, fortæller Dorthe Guldhammer.

De frivillige sangere var hurtigt fundet, blandt andre medlemmer fra Hurups kirkekor.

Og kort før klokken 12 tog de opstilling i tre grupper ved hver sin ende af Åbakken - udstyret med sanghæfte og dannebrogsflag.

- Vi må jo ikke være flere en 10 samlet, så vi har fordelt os, fortæller Dorthe Guldhammer.

Beboerne kunne følge med sangene gennem ruderne. Enkelte fik lov at sidde på terrassen og synge med. Sangene blev akkompagneret via Danmarks Radio, der sendte sangene direkte over æteren.

Sangkavalkaden bestod af ”Fødselsdagssangen”, ”Solen er så rød mor”, ”I Danmark er jeg født” og Kim Larsens ”Papirsklip”.

Fødselsdagssangen for Dronningen - viser det sig - har været optakten til, at kormedlemmerne finder sammen til flere sangseancer for de gamle på Åbakken.

- Vi er blevet enige om, at vi gør det igen. Nu håber vi bare, at statsministeren gør det muligt at være flere samlet. Det er jo svært at synge om kap med blæsten, siger Dorthe Guldhammer.