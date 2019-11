Savner du en gul havkajak?

AGGER:Hvis du står og mangler en gul havkajak, som er forsvundet ude omkring Agger, så skal du måske give Midt- og Vestjyllands Politi i Thisted et ring.

Der er nemlig blevet indleveret en styks gul kajak, mærke og model P&H Sea Kayaks Capella til politiet i Thisted.

Kajakken har efterhånden nogen tid som hittegods på bagen, idet den blev afleveret hos politiet i Thisted 7. oktober.

Den blev fundet ved høfde 85 lidt syd for Agger by, og har været fremlyst siden da, men uden at det er lykkedes at finde ejeren.

Der er ikke efterlyst nogen personer i forbindelse med fundet af kajakken.