Savner politisk vilje: Lokal ildsjæl frygter for fremtiden for Showroom for fiskeriet

HANSTHOLM:Grundlaget for en politisk beslutning om at vente med at tage stilling til kommunal medfinansiering af et ”Showroom for fiskeriet” i Hanstholm var forkert - og den manglende stillingtagen kan være den medvirkende årsag til, at projektet i bedste fald forsinkes - i værste fald kulsejler.

Det siger Tove Skinnerup, tovholder i styregruppen bag ”Showroom for fiskeriet”.

- Alene det, at projektet kaldes ”Showroom Hanstholm” i sagsfremstilling viser, hvordan det er behandlet i det kommunale system, siger Tove Skinnerup, som lige nu bare har et 400.000 kroner stort prospekt at støtte sig til, efter at kommunens erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg udskød en beslutning om kommunal medfinansiering til den første af de tre faser, projektet skal realiseres i.

- Vi har fået en positiv tilkendegivelse om fire til seks millioner kroner fra Realdania som støtte for fase et, men støtten er afhængig af kommunen også er indstillet på at skyde penge ind. Som tingene står lige nu, risikerer vi også at miste en eventuel støtte for Realdania - og så er vi for alvor sendt tilbage til start, siger Tove Skinnerup, som ikke lægger skjul på, at det er svært at bevare optimismen. Også i lyset af, at den sagsfremstilling, der lå til grund for den politiske beslutning, efter hendes opfattelse var forkert.

- Vi havde bedt om støtte til fase 1 - i sagsfremstillingen var det blevet til støtte til de to første faser - og dermed til en større kommunal medfinansiering.

Fase 1 i projektet beløber sig til 8,25 mio. kr. Kommunen var ansøgt om de fire.