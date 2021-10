Se billederne: Bedsted's damer vinder igen

BEDSTED:Søndag eftermiddag var der igen volley i 1. Division, da Bedsted KFUM’s damer hjemme tog imod Randers HK. Her viste thyboerne høj klasse og vandt kampen meget sikkert 3-0.

- Vi er inden i en god stime, og vi spillede rigtig godt i dag, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

I første sæt var Bedsted KFUM gæsterne fra Randers HK overlegen. De kom hurtigt foran 9-3 i bolde, og den føring kunne Randers HK ikke komme tilbage fra. Bedsted KFUM vandt første sæt 25-10.

I andet sæt fortsatte de gode takter for Bedsted KFUM, som vandt 25-17. Randers VK var bedre med, men der var aldrig tvivl om udfaldet på sættet.

- Der var meget, som fungerede for os i dag. Vores server, angreb og blokeringer var topklasse i dag, siger Flemming West.

Tredje sæt var det mest spændende. Bedsted KFUM begyndte at skifte mere og prøvede nye ting af, og derfor kom Randers VK bedre med i kampen, og de to hold var lige ved stillingen 21-21. Men til sidst viste Bedsted KFUM køligheden og vandt fire bolde i træk og sættet 25-21.

- Det var en god kontrolleret indsats, hvor vi havde mulighed for at skifte lidt og prøve forskellige ting af, siger Flemming West.

Bedsted KFUM’s damer har vundet sæsonens tre første kampe i første division.

Kampfakta:

Volley, 1. Division

Bedsted KFUM

Randers VK

Resultat: 3-0

Sæt: 25-10, 25-17, 25-21

Forbedringer hos herrerne

Søndag var Bedsted KFUM’s herrer også i kamp mod Randers VK. Men i modsætning til damerne mødte herrene sværere modstand. Bedsted KFUM’s viste til tider godt spil, men endte med at tabe 1-3.

- Vi mødte også Randers VK i sidste uge, og det vigtigste, jeg tager med, er, at vi er blevet bedre, siger Flemming West, der også er træner for Bedst KFUM’s herrer.

Både første og andet sæt var generelt meget tætte, men i de afgørende situationer var gæsterne fra Randers VK skarpere og vandt sættene 21-25 og 19-25.

- Vi var godt med i begge sæt, men vi kan godt se, at de har lidt mere erfaring, når det skal afgøres, siger Flemming West.

Tredje sæt blev også en tæt affære, men i modsætning til de to første var det Bedsted KFUM, som var bedst, da sættet skulle afgøres. Sættet bølgede frem og tilbage, men til sidst havde Bedsted KFUM en føring på 24-22. Her vandt de den afgørende bold og dermed sættet 25-22.

- Det er selvfølgelig rart, at vi vandt et sæt, og det viser, at vi har forbedret os, men vi havde håbet på, at vi kunne komme ud i et femte sæt, siger Flemming West.

I fjerde sæt kom Bedsted KFUM under pres og havde svært ved følge med Randers VK. Derfor tabte de det afgørende sæt 17-25.

- Vi var lidt høje efter at have vundet tredje sæt, og så gik vi desværre lidt døde i fjerde sæt, siger Flemming West.

Kampfakta:

Volley, 1. Division

Bedsted KFUM

Randers VK

Resultat: 1-3

Sæt: 21-25, 19-25, 25-22, 17-25