Se billederne: Camouflage og pigtråd på havnekanten

THISTED:Pigtråden er rullet ud og de spanske ryttere er på plads, når Hjemmeværnskompagni Thy lørdag gennemfører en stor bevogtningsøvelse på havnen midt i Thisted.

Mange forbipasserende strakte nysgerrigt hals, og det bemærkelsesværdige i at vælge en så central placering er da også en del af pointen, fortæller uddannelsesofficer Mogens Damsgaard.

- I dag træner vi en bevogtningsopgave, og til det formål har vi valgt Thisted Havn, fordi vi gerne vil ses lidt mere. Vi vil gerne synliggøre Hjemmeværnet, hvem vi er og hvad vi står for, siger Mogens Damsgaard.

Øvelsen er faktisk en form for eksamen. En gang om året skal kompagniet certificeres for at sikre, at alle rutiner og procedurer står knivskarpe. Derfor er der i dagens anledning hentet kontrollanter ind udefra som skal afgøre, om Hjemmeværnskompagni Thy er bestået.

En sådan bevogtning som den, der bliver trænet lørdag i Thisted, kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, forklarer Mogens Damsgaard:

- Det kunne for eksempel være militært materiel, som man vil sikre mod sabotage eller spionage.

Til dagens øvelse er der opført en kontrolpost ved indgangen til havneområdet, hvor al passage undersøges grundigt, inden udefrakommende får lov til at komme ind.

- Når der kommer et køretøj, vil vi spørge, hvem de er, hvad der er deres ærinde, og hvem de har en aftale med. Det kunne for eksempel være nogle håndværkere, som man havde hyret til at komme ind og udføre et stykke arbejde, forklarer Mogens Damsgaard og fortsætter:

- Vi tjekker deres ID, registrerer bilens nummerplade, og så bliver der kaldt ind til kommandocentralen, som skal bekræfte, at man har en sådan aftale, inden bilen bliver vinket frem til kontrolposten.

Mogens Damsgaard er uddannelsesofficer ved Hjemmeværnskompagni Thy. Han er tidligere militærmand, men arbejder i dag som smed. Foto: Bo Lehm

Selv i det tilfælde, at en bil har et gyldigt ærinde, bliver der ikke bare givet fri passage uden videre. I en systematisk proces bliver både fører og eventuelle passagerer grundigt kropsvisiteret, mens bilen bliver gennemsøgt indeni og udenpå.

I løbet af den otte timer lange certificeringsøvelse står hjemmeværnsfolk i fuld udrustning med M/95 automatgevær og øjne på stilke klar til at reagere på de mindste tegn på, at noget ikke er, som det skal være.

- Der er jo ikke meget krig i sådan en bevogtningsøvelse her, men vi vil også helst have så lidt aktion som muligt. Der er også en øvelse i, at det er kedeligt, for på den måde øver vi os i at være skarpe, også når man er på de lange opgaver, forklarer Mogens Damsgaard.

I forbindelse med bevogtningen bruger hjemmeværnskompagniet blandt andet drone til at tjekke langs hegn og afspærringer, men også til at observere, om der er elementer i nærmiljøet, som man skal være opmærksomme på.

Den 40 mand store styrke bliver løbende roteret mellem opgaverne, så der hele tiden er friske kæfter på posterne - det er nemlig lige så essentielt, at hver enkelt får tid til at hvile og spise:

- Vi er nødt til at tænke på deres velfærd. Havde der for eksempel været regnvejr, ville vi have flere til at sidde i læ som kan kaldes frem, når der sker noget. Står de og bliver alt for kolde og forhutlede, så er de ingenting til, pointerer Modens Damgarrd.

Selvom der er ganske varmt for hjemmeværnsfolkene under hjem og vest, har majsolen lokket rigtig mange ud i byen for at nyde det gode vejr - og måske snuse lidt til, hvad Hjemmeværnet kan byde på.

- Vi håber, at det kan gøre flere nysgerrige på Hjemmeværnet. Vi har brug for alle, uanset alder og køn, som har lyst til at gøre en frivillig indsats for Danmark, siger Mogens Damsgaard.

Bevogtning på havnen i Thisted