Se billederne: Nordlys over Thy

THY:Det var et fantastisk flot grønt lys, der natten til lørdag skinnede over Thy.

Det fortæller Christian Faber fra Sennels til nordjyske.dk.

- Jeg har en app - Aurora Forecast - som forudsiger Nordlys, og den bimlede fredag aften. Og heldigvis var der bid, fortæller Christian Faber, der er en ivrig naturfotograf og interesserer sig specielt for stjerner og fænomener i universet.

Han skyndte sig ud og fotograferede naturfænomenet ved godt 23-tiden, da det grønne lys lå i en streg hen over Stenbjerg i Thy.

- Appen forudsagde, at der ville komme et større udbrud af Nordlys over Norge, og så kan vi ofte være heldige her i Thy, at vi kan se kanten af fænomenet, forklarer Christian Faber, der lagde billeder op på sin Instagram konto, hvor han har over 24.000 følgere.

- Jeg er 26 år gammel og har levet hele mit liv i Thy. Det er kun anden gang, jeg har oplevet Nordlys, så det er et sjældent fænomen på de her kanter, siger Christian Faber.

3 Foto: Christian Faber

Nordlys opstår, når solvinde rammer magnetosfæren – det område af rummet, der styres af jordens magnetfelt – og elektrisk ladede partikler - elektroner - kommer ind i atmosfæren med høj fart. Partiklerne rammer ind i oxygen- og nitrogenpartikler og overfører deres energi til de to gasarter.

"Partiklerne afbøjes af jordens magnetfelt og spiralerer frem og tilbage mellem jordens magnetiske syd- og nordpol. Med tiden taber de energi blandt andet ved at ramme atmosfærens atomer. Når atmosfærens atomer afgiver energien igen ved emission udsender de stråling, blandt andet i form af synligt lys."(kilde: wikipedia)