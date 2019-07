Se billederne: Sportslege for alle aldre

AGGER: - Kom inn nå!

13-årige Aksel hepper på sin far, Kyrre, der er på vej i land efter 400 meters Open Water Fjordsvømning - en af disciplinerne i Agger Athlon, der blev sat i gang fredag klokken 17.

Kyrre og Aksel Grimstad er begge deltagere i weekendens event. Kyrre vil gennemføre en lille triathlon, og Aksel skal ro tre kilometer, Og det er faktisk lidt af en tilfældighed, at de er med. Det fortæller Aksels mor, Siri Halvorsen.

- Vi er her i Agger for at besøge min svigermor. Så hørte vi om det her arrangement, og så tænkte vi at prøve, siger hun.

Familien kommer fra den norske hovedstad, Oslo.

- Der er jo meget mere vind her, men det skal gå bra, siger Siri Halvorsen.

I løbet af weekenden gennemføres en bred palet af sportslege for hele familien i Agger.

Der er SUP Biathlon med skydning, MTB race, cykel-enkeltstart, Agger Race (finnesvømning, skydning, kajal, SUP, MTB og løb), windsurf og meget mere.

Fanget af det

12-årige Silje Ruby Egeberg, der selv bor i Agger, skal deltage i 6 km enkeltstart (cykling) samt deltage i børne-triathlon (svømning, cykling og løb).

- Jeg var med til én ting sidste år, og så blev jeg bare fanget af det, siger Silje.

Nogle af Siljes klassekammerater er også med til Agger Athlon. En veninde er lige løbet af sted på fire kilometers ruten.

- Der er bare hyggeligt herude, pointerer Silje.

MTB’erne er sendt af sted, og så er der nedtælling til SUP Biathlon, der er fire gange 500 m SUP og tre gange skydning.

- Hvad siger vi, Christian, vindmæssigt?, lyder det en smule bekymret fra Henrik Christensen, tovholder for Agger Athlon.

Christian Gøbel fra NASA mener, at det bliver OK med airboards, selv om vinden står frisk ind i fjorden.

Stærk modvind

En kvinde øver sig på vandet 10 minutter før konkurrencen. Modvinden er stærk.

- Jeg er ikke kommet en meter, udbryder hun fortvivlet.

Thomas Kolding står for sikkerheden i havnen - og er klar på sin vandscooter, hvis nogen får problemer.

- Det er ret begrænset, hvor du kan drive hen, lyder hans friske kommentar til kvinden.

- Du kender ikke mig, svarer hun rapt tilbage.

Stemningen på havnen er hyggelig, og det er helt tydeligt en begivenhed, der appellerer til både store og små.

På forhånd var der dog kun tilmeldt 75, så der er et stykke til målet om 500 deltagere. Henrik Christensen håber på, at flere vil dukke op og være med lørdag og søndag.

Christian Gøbel:

- Det er et fantastisk arrangement. Det fortjener noget mere opbakning fra folk.