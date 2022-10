Se billederne: Velbesøgt valgcafé med veloplagte politikere

THISTED:En uge før folketingsvalget begynder det at stramme til for partiernes kandidater. Otte af dem tog imod Nordjyske Thy-Mors' invitation til valgcafé sent tirsdag eftermiddag. Det gjorde også omkring 60 lokale vælgere, og så var redaktionslokalerne fyldt.

Se alle billederne: Vælgermøde hos Det Nordjyske Mediehus i Thisted

To hovedemner blev vendt på fyraftensmødet på Havnetorv. Dels spørgsmålet om de naturnationalparker, som formelt set er vedtaget af Folketinget. Flere partier og kandidater, blandt dem tidligere borgmester i Thisted, Lene Kjelgaard Jensen (K) har lyttet til folkestemningen og vender sig nu imod tanken om at indhegne en del af blandt andet Nationalpark Thy - som hendes nuværende parti eller går ind for. Men hvad mener de øvrige om det? Det var der delte meninger om.

Det andet hovedemne var kommunal udligning. Morsø Kommune føler sig snydt, efter at analysefirmaet Index100 havde opgjort, at ø-kommunen bør have 139 millioner kroner for 2023, for at kunne yde samme service på fem udvalgte områder som en gennemsnitskommune. Morsø fik 40 millioner, så hvordan skaffer man lige de resterende 99? Og mener politikerne, at Morsø har krav på restancen?

Det blev der svaret på af Joachim Kjeldsen (Alt), Simon Kollerup (S), Torkild Olesen (SF), Berit Raldin (EL), Torsten Schack Pedersen (V), Lene Kjelgaard Jensen (K), Karlo Brondbjerg (KD) og Brian Nielsen (NB)