Se den herlige video: Nu fester Thyværkstedet igen

THISTED:Der er pyntet op med flag og vimpler, musikken spiller og humøret er højt: I dag byder Thyværkstedet nemlig 175 gæster velkommen til deres årlige musikfestival.

Det er andet år i træk, Thyværkstedet afholder festivalen, fortæller leder Hanne Majdecki:

- Sidste år ville vi lave vores egen minifestival, fordi corona gjorde det svært at komme ud til koncerter, som vi plejer. Og det blev så stor en succes, at vi besluttede at gentage det i år, siger hun.

Udover de borgere, der dagligt har deres gang på Thyværkstedet, er der også deltagere fra Aktivitetshuset Limfjorden i Hurup samt et par bosteder.

Én af de glade deltagere er Benny Vang Hansen, der har taget sin kæreste Anette Weiss med til fest.

- Jeg kommer på Thyværkstedet hver dag. Det har jeg gjort i 10 år, og jeg er meget glad for det, siger Benny Vang Hansen, der til daglig er beskæftiget i træafdelingen.

- Jeg har glædet mig mest til musikken, især MD-Duo. De giver den virkelig gas. Så skal vi synge med og danse, som man nu gør til en fest, siger Benny Vang Hansen.

Som noget nyt er sagsbehandlere fra kommunen også til stede til festivalen. En af dem er Julie Bachmann, der har set meget frem til dagen:

- Det er dejligt at se borgerne i lidt en anden sammenhæng. Her er de jo på hjemmebane, og det kan give os lidt mere indsigt i deres liv, siger hun og tilføjer:

- Jeg har glædet mig til at komme ud og danse, have det sjovt og se alle de glade ansigter.