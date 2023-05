Se det vilde kostume: Sådan fejrede Ivan et bloddryppende jubilæum

THISTED:100 gange har snart 58-årige Ivan Kanstrup fra Kallerup lagt arm til en tapning i blodbanken i Thisted siden han som 18-årig meldte sig som frivillig bloddoner.

Tapning nummer 100 blev markeret, men på en lidt anden måde end normalt, når Bloddonorerne i Thisted påskønner en flittig donor. Ivan Kanstrup var mødt op til sin tapning nummer 100 klædt ud som en ganske velvoksen bloddråbe, og hvis han under tapning skulle blegne en smule, ville ingen opdage det, for også hans ansigt var sminket blodrødt.

Ivan i sit flotte kostume. Foto: Bo Lehm

- Enten ligner Ivan en bloddråbe eller måske toppen af en softice, konstaterer hans samlever Iben Hjortshøj, som har kreeret kostumet til denne helt specielle lejlighed. I øvrigt som en hurtigt sammenflikket løsning primært med brug af genbrugsmaterieler.

Kostumet er lavet til lejligheden, men for familien i Kallerup er det at være bloddonor lidt af en fællessag. Ud over Ivan Kanstrup selv er to ud af hans tre sønner også donorer. Hans datter Matilde, som var med da farmand blev tappet gang nummer hundrede, overvejer, om hun skal slutte trop, og mens blodet løber ned i posen forklarer Ivan Kanstrup at han bestemt regner med også at se sin tredje søn som aktiv bloddonor.

- Det er ikke fordi det er et familieanliggende, at være bloddonor, men jeg synes, det er godt at vide, at man kan gøre noget til gavn for andre uden nødvendigvis at få noget til gengæld, siger Ivan Kanstrup.

Familieanliggende eller ikke. Ivan Kanstrup har helt klart solgt donorsagen godt, for ud over at være mester for Ivans jubilæumskostume er både Iben Hjortshøj og hendes to døre også blevet bloddonorer.

Det er mange andre også. Alene i Thisted Kommune er der lige nu 2200 frivillige bloddonorer, fortæller Jan Østergaard, fungerende formand for Bloddonorerne i Thisted.

- Men vi skal meget gerne være flere end 2200. Vores målsætning er at rekruttere 500 nye donorer i 2023, for vi skal helst have en årlig nettotilgang på cirka 300 donorer, siger Jan Østergaard med tanke for, at der er en udløbsdato for selv den flittigste donor. Aldersgrænsen er 75 år, men andre donorer forlader korpset tidligere - og lige nu er 350 af de 2200 donorer 60 år eller ældre.

Så skal der tappes. Foto: Bo Lehm

- Vi forsøger at rekruttere nye donorer blandt andet på vores uddannelsessteder, og sidste år fik vi 524 nye donorer, siger Jan Østergaard og tilføjer, at det blod, de frivillige donorer leverer, er vigtigt, hvis efterspørgslen på blod og blodprodukter fortsat skal dækkes.

Familien i Kallerup er klar til at give deres bidrag. Ivan Kanstrup har allerede øje for sin tapning nummer 150. Hvis den skal markeres med mere en blomster, kransekage og et glas bobler, så har han kostumet klar. Tallet på brystet skal bare ændres fra 100 til 150 - også er der endnu nogle tapningers tid til at overveje, om 150 gange er lige den anledning, hvor han tager en tur gennem byen klædt ud som bloddråbe.